Ο Μητσοτάκης μίλησε με Νετανιάχου και Αούν για τις εξελίξεις στον Λίβανο - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αργά το απόγευμα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.