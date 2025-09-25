Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για την εξωτερική πολιτική και τη Γάζα - iefimerida.gr

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την Ολομέλεια της Βουλής για την εξωτερική πολιτική και τον πόλεμο της Γάζας.

Με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως έχει δικαίωμα, ο Πρωθυπουργός μετατρέπει τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων που έχει ζητήσει από τον Αύγουστο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνολική ενημέρωση του Σώματος για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Στο μεταξύ την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αποδεχόμενος το σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ενημερώσει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά.