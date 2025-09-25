 Ο Μητσοτάκης είδε τον πρόεδρο της Lockheed Martin -«Επιβεβαιώθηκε η ομαλή πρόοδος» στα προγράμματα F16 και F35 - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης είδε τον πρόεδρο της Lockheed Martin -«Επιβεβαιώθηκε η ομαλή πρόοδος» στα προγράμματα F16 και F35

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με καρφίτσα F35 στο πέτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντούσε τον πρόεδρο της Lockheed Martin που κατασκευάζει τα υπερσύγχρονα μαχητικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχε στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είδε τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δρα Sultan al Jaber, τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson, και τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16 όσο και στο πρόγραμμα των F35.

Παράλληλα, στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δρα Sultan Al Jaber επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση της ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Μητσοτάκης Lockheed Martin f35 F16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ