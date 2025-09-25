Ο Μητσοτάκης είδε τον πρόεδρο της Lockheed Martin -«Επιβεβαιώθηκε η ομαλή πρόοδος» στα προγράμματα F16 και F35 - iefimerida.gr

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με καρφίτσα F35 στο πέτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντούσε τον πρόεδρο της Lockheed Martin που κατασκευάζει τα υπερσύγχρονα μαχητικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχε στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είδε τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δρα Sultan al Jaber, τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson, και τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16 όσο και στο πρόγραμμα των F35.

Παράλληλα, στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δρα Sultan Al Jaber επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση της ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.