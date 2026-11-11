Ο Μητσοτάκης αντιμέτωπος με την δύσκολη αυτοδυναμία -Βάζει διλήμματα, πιέζει το ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Με ζητούμενο την αυτοδυναμία, ως την μόνη προοπτική σταθερής διακυβέρνησης, πορεύεται προς τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αυξάνει την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ και κυρίως τους ψηφοφόρους του, υποδεικνύοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως τον μοναδικό εν δυνάμει κυβερνητικό εταίρο εφόσον δεν προκύψει μονοκομματική κυβέρνηση την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης και θέτει μία αυστηρή διαχωριστική γραμμή με τον κ. Τσίπρα.

Με την τακτική αυτή ο κ. Μητσοτάκης βάζει απέναντι του τον κ. Τσίπρα για να συσπειρώσει το εκλογικό κοινό της ΝΔ, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει να «προκαλεί ανακλαστικά και στα στελέχη μας και πολλές φορές σε κόσμο που είναι κοντά στη ΝΔ» και επιρρίπτει εκ των προτέρων την ευθύνη στον κ. Ανδρουλάκη για την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις εκλογές. Επίδικο είναι οι ψηφοφόροι του Κέντρου, καθώς η αριστερή στροφή του κ. Τσίπρα μετά το «αποτυχημένο rebranding» έχει περιορίσει τη μάχη για την ψήφο τους μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μητσοτάκης απέκλεισε τη συνεργασία με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ

Διόλου τυχαία, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε τη συνεργασία με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ «διότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά, θα έλεγα, και στα ζητήματα ύφους και τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της εξουσίας», όπως δήλωσε στο συνέδριο Greece Talks. Με αυτό τον τρόπο έβαλε τέλος στα σενάρια για μετεκλογική σύμπραξη με το κόμματα Βελόπουλου, Λατινοπούλου ή το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά που διακινούν ορισμένοι στο παρασκήνιο. Και έδειξε ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο κυρίως στους μετριοπαθείς κεντρώους ψηφοφόρους και το συντηρητικό κοινό που δεν έχει μετακινηθεί σε κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά δηλώνει αναποφάσιστο. Ο κ. Μητσοτάκης κρίνει ότι όσοι στηρίζουν κόμματα διαμαρτυρίας είναι σχεδόν αδύνατο να επιστρέψουν στη ΝΔ, ενώ τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση στην αμυντική θωράκιση της χώρας και το μεταναστευτικό μπορούν να «επαναπατρίσουν» παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι θετικά σε αυτό το κοινό θα λειτουργήσει και η αντιπαράθεση με την Τουρκία αφού πιστεύουν ότι παρά τις αναταράξεις των τελευταίων ωρών με την ανταλλαγή NAVTEX το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο θα ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα.

Τα γέλια του κ. Μητσοτάκη όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον κ. Τσίπρα και την επίθεση που έχει εξαπολύσει εναντίον της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι «ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του και για το πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε» και όχι για πολιτικές «κοκορομαχίες»», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι η αντιπαράθεση θα είναι «μετρημένη» από την πλευρά του. «Αυτό σας το αποκλείω κατηγορηματικά», απάντησε στο ενδεχόμενο συνεργασίας, συμπληρώνοντας ότι «ο κ. Τσίπρας, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, θέλει περίπου να μας βάλει όλους φυλακή». Όπως έγραψε το iefimerida.gr ο κ κ. Μητσοτάκης θέλει να μείνει έξω από το κάδρο της τοξικότητας που προκαλεί φθορά σε όσους συμμετέχουν και θύμισε ότι αυτή η τακτική «δεν βγήκε» στον κ. Τσίπρα ούτε το 2019 ούτε το 2023.