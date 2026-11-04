Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πως γνώρισε τον «Platon»: Με πλησίασε και μου είπε «είμαι ο καλύτερος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο» - iefimerida.gr

Την ιστορία για το πως γνώρισε τον διάσημο φωτογράφο πορτρέτων «Platon» διηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, στην διάρκεια της συζήτησης με τον Platon στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power» αποκάλυψε το πως γνωρίστηκαν πριν από πέντε χρόνια στο Νταβός της Ελβετίας.



«Πρέπει να πω την ιστορία για το πως γνωριστήκαμε» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός με τον Platon να απαντά «όχι».

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«Ήμουν το Νταβός για το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ. Νομίζω ήταν πριν πέντε χρόνια.... Με πλησίασε μου έδωσε την κάρτα του και μου λέει ''είμαι ο Πλάτων, ο καλυτέρος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο''. Πήρα την κάρτα τον ευχαρίστησα και στην συνέχεια έδωσα την κάρτα του στον προσωπικό μου φωτογράφο τον Δημήτρη (Παπαμήτσος) και του λέω ''μου είπε ότι είναι ο καλύτερος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο'' και μου απάντησε ''ισχύει, είναι''» περιέγραψε ο πρωθυπουργός.

Ποιος είναι ο «Platon»

Ο Πλάτων Αντωνίου, γνωστός απλώς ως Platon, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φωτογράφους πορτρέτων της εποχής μας.

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Γεννήθηκε το 1968 στο Λονδίνο, από πατέρα Έλληνα και μητέρα Αγγλίδα, και μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, στοιχείο που επηρέασε τη ματιά του και την ευαισθησία του απέναντι στους ανθρώπους.

Σπούδασε γραφιστική στη Saint Martin’s School of Art και στη συνέχεια φωτογραφία στο Royal College of Art, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου και εδραίωσε την καριέρα του.

Το ύφος του είναι άμεσο και χαρακτηριστικό. Φωτογραφίζει από πολύ κοντά με ευρυγώνιο φακό, συνήθως σε ουδέτερο φόντο και συχνά σε ασπρόμαυρο, δημιουργώντας πορτραίτα με έντονη παρουσία, στα οποία το βλέμμα και η έκφραση του προσώπου γίνονται το κέντρο της εικόνας. Έχει φωτογραφίσει πολιτικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Ομπάμα και ο Καντάφι, αλλά και καλλιτέχνες και ακτιβιστές, ενώ η δουλειά του έχει φιλοξενηθεί σε περιοδικά όπως το Time και το The New Yorker, με αρκετά εξώφυλλα για την Προσωπικότητα της Χρονιάς.

Πέρα από την εμπορική και εκδοτική του δραστηριότητα, ο Platon έχει δώσει έμφαση στην κοινωνική διάσταση της φωτογραφίας. Έχει εκδώσει βιβλία όπως τα Power, Platon’s Republic και Service, το τελευταίο αφιερωμένο σε στρατιωτικούς και βετεράνους των ΗΠΑ, και έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Portfolio, που προβάλλει πορτραίτα απλών ανθρώπων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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Η παρουσία του στη σειρά του Netflix Abstract τον έκανε γνωστό και στο ευρύτερο κοινό, ως έναν καλλιτέχνη που πιστεύει ότι η φωτογραφία μπορεί να δώσει φωνή σε όσους συνήθως δεν ακούγονται.