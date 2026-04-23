Ο Κώστας Τσουκαλάς πιθανόν νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ -Νέος ρόλος για τον Δημήτρη Μάντζο - iefimerida.gr

Πληθαίνουν όσο φτάνει η Κυριακή που θα συνεδριάσει η Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ τα σενάρια που θέλουν ως φαβορί για την θέση του Γραμματέα του κόμματος τον Κώστα Τσουκαλά.

Τα σενάρια για Τσουκαλά στη θέση του Γραμματέα και το Επικρατείας

Μάλιστα επειδή στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος ψηφίστηκε ασυμβίβαστο μεταξύ Γραμματέα και υποψήφιου βουλευτή, σε περίπτωση που κλειδώσει η συνταγή θα περάσει σε εκλόγιμη θέση και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Ωστόσο αν ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωρήσει σε αυτή την επιλογή θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Κώστα Τσουκαλά με άλλο πρόσωπο στη θέση του εκπροσώπου Τύπου. Η παράμετρος αυτή περιπλέκει το πάζλ, με τις ίδιες πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνουν στο τραπέζι το σενάριο της επιστροφής του Δημήτρη Μάντζου στη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος.

Τελικές επαφές Ανδρουλάκη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Οι επιφυλάξεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης

Σε κάθε περίπτωση σήμερα πριν και μετά την ομιλία του στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει τις τελικές επαφές που θα κλειδώσουν τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και τον νέο Γραμματέα του κόμματος. Επικοινωνίες έχουν γίνει και με τις άλλες πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ προκειμένου, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης να προτείνουν και εκείνοι στελέχη που εκτιμούν για το Πολιτικό Συμβούλιο. Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι την Κυριακή στη συνεδρίαση της Κ.Ε. να εκλεχθεί ένα όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται Πολιτικό Συμβούλιο, με το αποτύπωμα όλων των πλευρών του κόμματος. Η πρόθεση αυτή αντιμετωπίζεται θετικά στο εσωτερικό, ωστόσο οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους λίγες μέρες πριν την εκλογή του οργάνου για το πόσο συχνά θα συνεδριάζει. Δεν τους αρκεί να δοθεί η εικόνα της σύνθεσης όπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη που δεν ανήκουν στην ηγετική ομάδα, αλλά να γίνεται και πράξη η σύνθεση μέσω τακτικών συνεδριάσεων.

Για τα μέτρα: Θεσμικές παρεμβάσεις και όχι επιδόματα

Για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αλλάξει η στόχευση και από τα επιδόματα η κυβέρνηση να περάσει σε θεσμικές παρεμβάσεις. «Στα καύσιμα η κυβέρνηση δεν τολμά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης όπως κάνουν πολλά κράτη μέλη. Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκές, τη στιγμή που οι τιμές ενοικίων αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ τον μήνα για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική» σημειώνουν. Ενώ για τους συνταξιούχους το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προτείνεται η ένταξη τους σε ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Πυρά στην Ομάδα Αλήθειας για το βίντεο με παλαιότερη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Στο στόχαστρο μπήκε ξανά η «Ομάδα Αλήθειας» μετά την ανάρτηση του βίντεο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά στο παρελθόν για πελατειακές πρακτικές του ΠΑΣΟΚ. Όπως επισημαίνουν στελέχη του επιτελείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το βίντεο αυτό αποτελεί μια διαφήμιση για την συνέπεια του απέναντι στις πελατειακές λογικές. Επισημαίνουν ότι λίγες μέρες μετά από αυτή την ομιλία που ανέσυρε η «ομάδα αλήθειας» ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όσοι είχαν μπει σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο να αποκλειστούν και να μην έχουν δικαίωμα εκλογής στα κομματικά όργανα. «Τους ευχαριστούμε που αναδεικνύουν έναν ακέραιο πολιτικό για να γίνονται οι ευθείες συγκρίσεις με τους χειρισμούς Μητσοτάκη πχ στην υπόθεση Λαζαρίδη, στο όργιο των μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων» υπογραμμίζουν οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.