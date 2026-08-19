Με «Οδύσσεια» και «Ιθάκη» ο Κεδίκογλου ανακοίνωσε τη ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα - iefimerida.gr

Με λίγο από «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και λίγο από… Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, ο Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε την απόφασή του να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σύντομο βίντεο, γνωστοποίησε την εγγραφή του ως μέλος στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού αναφέροντας πως θέλει να ξεκινήσει μαζί με τους ψηφοφόρους του «το ταξίδι για την δική μας Ιθάκη».

Ο Κεδίκογλου ήταν από τα πρώτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν ανοιχτά πως αποχωρούν για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα από τον περασμένο Απρίλιο και Ιούλιο είχε ανακοινωθεί κι επισήμως η αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου.