Ο καφές Τσουκαλά-Μελίδη στο Κολωνάκι άναψε τα σενάρια συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ -Τι απαντούν οι δύο εκπρόσωποι Τύπου - iefimerida.gr

Μία συνάντηση για καφέ των εκπροσώπων τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε κεντρικό σημείο στο Κολωνάκι, φούντωσε τα σενάρια για συνεργασία των δύο κομμάτων.

Ενώ κόκκινο πανί στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ο Πάνος Καμμένος, που θεωρείται από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος επιχειρεί, σε συνεννόηση μαζί του, να πλήξει το ΠΑΣΟΚ.

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Οι απαντήσεις Τσουκαλά και Μελίδη για τον καφέ στο Κολωνάκι

Ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Δημήτρης Μελίδης απαντούν για το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και του Γιώργου Κατσίγιαννη ότι η φιλική τους σχέση διατηρείται εδώ και χρόνια και δεν σχετίζεται με διεργασίες για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με κανένα άλλο κόμμα», απάντησε για το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» ο Κώστας Τσουκαλάς. Ενώ για τη συνάντησή του με τον Δημήτρη Μελίδη μιλώντας στον Ρ/Σ «Παραπολιτικά 90,1 FM» υπογράμμισε: «Με τον κ. Μελίδη γνωριζόμαστε 23 χρόνια, ήμασταν μαζί στην ΠΑΣΠ, είμαστε συνομήλικοι, συμφοιτητές στο ίδιο έτος και είμαστε συνάδελφοι. Η συνάντηση έγινε, δεν έγινε επί μακρόν, κράτησε μισή ώρα και δεν ήμασταν καν μόνοι μας, ήμασταν μια κοινή παρέα».

Δεν βλέπουν περιθώρια για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ﻿

Την ίδια ώρα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας στα σχετικά σενάρια για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνουν ότι συμπόρευση των δύο κομμάτων υπάρχει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όταν αυτό απαιτείται. Δεν αφήνουν ωστόσο περιθώρια για την ύπαρξη πολιτικής συνεργασίας ή ενός κοινού σχήματος ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, όπως επισημαίνουν, αυτό δεν αποτελεί στρατηγική επιλογή και δεν θα έκανε καλό στο ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουν άλλωστε στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ένα τέτοιο πολιτικό «σήμα» για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ θα έδιωχνε από τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ κεντρώους ψηφοφόρους, δημιουργώντας απώλειες και όχι νέα δυναμική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει την πρόθεση να αλλάξει τη συνταγή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, ενώ, όπως όλα δείχνουν, προτιμά να εντάσσει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα τα στελέχη και τους βουλευτές που αξιολογεί ως χρήσιμα για την αξιωματική αντιπολίτευση.

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Υποστηρικτές της συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ μιλούν υπέρ των διεργασιών για κεντροαριστερό μέτωπο

Ο ανταγωνισμός ωστόσο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει κάνει στελέχη και από τις δύο πλευρές, παρά την αντίθετη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, να μιλούν δημοσίως θετικά για σχετικές διεργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που εκφράζει με συνέπεια την άποψη υπέρ των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, είναι το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και γραμματέας της κίνησης «Ανανεωτική Αριστερά» Θόδωρος Μαργαρίτης.

Συγκεκριμένα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε εκφράσει την προσωπική του άποψη, υπέρ της εξεύρεσης μοντέλων συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες κινήσεις στο ενδεχόμενο ύπαρξης δύο εκλογικών αναμετρήσεων για τη δημιουργία ενός μετώπου, απέναντι στη ΝΔ. Ενώ από την πλευρά τού ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς μιλώντας για τις επαφές με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» σημείωσε ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου αποτελεί αυτονόητη διαδικασία.

Δεν αλλάζει τη συνταγή της αυτόνομης πορείας ο Ανδρουλάκης

Σε κάθε περίπτωση, με τα σημερινά δεδομένα και καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διαπραγματεύεται τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει ενόψει εκλογών. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι οι διεργασίες είναι αδιάφορες σε όλους, καθώς το ΠΑΣΟΚ θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία στην αντιπολίτευση απέναντι στην ΕΛΑΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση.

Τον Τσίπρα βλέπουν στη Χαριλάου Τρικούπη πίσω από τις επιθέσεις Καμμένου στο ΠΑΣΟΚ

Συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν απαρατήρητες και τις δηλώσεις του Πάνου Καμμένου, για τον οποίο σχολιάζουν αιχμηρά ότι λειτουργεί ως συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα που θέλει να πλήξει το ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας ανυπόστατα σενάρια περί συμπόρευσής του με τη ΝΔ. Αφορμή οι τοποθετήσεις Καμμένου στον ΑΝΤ1 που υποστήριξε ότι θα υπάρξει σενάριο συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που θα αποτρέψει, αλλά και τα πυρά του πρώην υπουργού Άμυνας στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πάνος Καμμένος είναι εμφανές ότι συνομιλεί και συνεργάζεται με τον Αλέξη Τσίπρα, έχοντας ως στόχο το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο έχει μέτωπο το οποίο θα κριθεί και από τη Δικαιοσύνη, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί νομικά απέναντί του για συκοφαντική δυσφήμηση σχετικά με όσα είχε υποστηρίξει για την υπόθεση των υποκλοπών.

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Μέτωπο με την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και πολλαπλά πυρά στον απόηχο της παραίτησης Μπεκίρη

Στο μέτωπο με την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα που επικρατούν στην επικαιρότητα από το BasketGate μέχρι τη φοροδιαφυγή στην Pizza Fan και το «Χωριάτικο», τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέλουν να διατηρήσουν την ισορροπία, τονίζοντας ότι εμπιστεύονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά των κυβερνητικών χειρισμών. Ιδιαίτερη σημασία για τη Χαριλάου Τρικούπη έχει η παραίτηση του διευθυντή του πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλη Μπεκίρη. «Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο. Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο. Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον "εθελοντή" ο πρωθυπουργός για διευθυντή του γραφείου του;» ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση Μπεκίρη.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι αυτές οι υποθέσεις, πέρα από το ότι πλήττουν την κυβέρνηση και αποδομούν το αφήγημα της περί «αριστείας», απελευθερώνουν κεντρώους ψηφοφόρους που αποστρέφονται φαινόμενα αναξιοκρατίας. Έτσι θα συνεχίσουν να στρέφουν τα πυρά τους κατά του πρωθυπουργού, ενώ σχετική επίθεση θα υπάρξει με την πρώτη ευκαιρία και στη Βουλή.