Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε στο Μαξίμου, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» - iefimerida.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε στο Μαξίμου, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έντονη αδιαθεσία που οδήγησε σε λιποθυμία αισθάνθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος από το πρωί έδειχνε να μην είναι καλά, λιποθύμησε ενώ συμμετείχε στην πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, τον λεγόμενο «πρωινό καφέ», στην οποία παρών ήταν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», για σε εξετάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή την ώρα κάνει αξονική, προκειμένου οι γιατροί να έχουν πλήρη εικόνα για το τι μπορεί να προκάλεσε τη λιποθυμία του.

Update: Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε εγκεφαλικό ανεύρυσμα και ο κ. Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι γιατροί εξετάζουν αν ο θρόμβος μπορεί να εμβολιστεί και ο κ. Μυλωνάκης θα μεταφερθεί στο χειρουργείο ή θα αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Μέγαρο Μαξίμου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

