Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε στο Μαξίμου, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» - iefimerida.gr

Έντονη αδιαθεσία που οδήγησε σε λιποθυμία αισθάνθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος από το πρωί έδειχνε να μην είναι καλά, λιποθύμησε ενώ συμμετείχε στην πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, τον λεγόμενο «πρωινό καφέ», στην οποία παρών ήταν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», για σε εξετάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή την ώρα κάνει αξονική, προκειμένου οι γιατροί να έχουν πλήρη εικόνα για το τι μπορεί να προκάλεσε τη λιποθυμία του.

Update: Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε εγκεφαλικό ανεύρυσμα και ο κ. Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι γιατροί εξετάζουν αν ο θρόμβος μπορεί να εμβολιστεί και ο κ. Μυλωνάκης θα μεταφερθεί στο χειρουργείο ή θα αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή.