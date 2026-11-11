Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - iefimerida.gr

Τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων αναμένεται να ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Γεραπετρίτης «θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Σημειώνεται πως από χθες το γαλλικό πλοίο που έχει αναλάβει τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει ήδη σηκώσει άγκυρες, ενώ την ίδια στιγμή σημειώθηκε μπρα ντε φερ μεταξύ Αθήνας-Λευκωσίας και Άγκυρας με NAVTEX και αντι-NAVTEX.