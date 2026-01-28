Ο Γεραπετρίτης «άδειασε» τον Λαζαρίδη που είπε ότι το ΠΑΣΟΚ γκρίζαρε τα Ίμια -«Ανυπόστατο, χωρίς καμία νομική βάση» - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, βάζοντας φρένο στις αναφορές περί «γκρίζων ζωνών» που ακούστηκαν στη Βουλή από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα φορτισμένη, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από την επέτειο των Ιμίων.

Η ένταση πυροδοτήθηκε στην Ολομέλεια όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης, σε αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, έκανε λόγο για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Σημίτη για τη διαμόρφωση του πλαισίου που -κατά την άποψή του- αξιοποίησε διαχρονικά η Τουρκία.

Η αναφορά προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά ευθέως ανάκληση, επισημαίνοντας ότι τέτοιοι όροι δεν μπορεί να ακούγονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ιδίως όταν αφορούν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Λίγες ώρες αργότερα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε η ξεκάθαρη τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, στο περιθώριο της παρουσίας του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έσπευσε να αποδομήσει πλήρως τη ρητορική περί «γκρίζων ζωνών», χαρακτηρίζοντας το σχετικό ιδεολόγημα της Τουρκίας απολύτως ανυπόστατο, χωρίς καμία νομική βάση ή διεθνές έρεισμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε με έμφαση ότι η πάγια εθνική θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη: το διεθνές δίκαιο έχει σαφή τοποθέτηση, δεν συζητείται κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, τονίζοντας πως καμία κυβέρνηση ή υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από αυτή τη γραμμή. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πολιτικής ψυχραιμίας, σημειώνοντας ότι η χώρα ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα και θωρακίζεται απέναντι σε κάθε επιβουλή, καλώντας σε κοινή προσπάθεια χωρίς εσωστρέφεια.

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη, έστω και χωρίς ονομαστική αναφορά, εκλήφθη ως σαφής διόρθωση των όσων ειπώθηκαν στη Βουλή, σε μια περίοδο όπου κάθε διατύπωση γύρω από τα ελληνοτουρκικά αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Και ειδικά όσο πλησιάζει η επέτειος των Ιμίων, οι λέξεις δεν είναι απλώς πολιτικές αποχρώσεις, αλλά ζήτημα καθαρής εθνικής γραμμής.

Η δήλωση Γεραπετρίτη

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτόν το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.