Ο Γ. Μυλωνάκης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις «δήθεν τηλεφωνικές συνομιλίες του» - iefimerida.gr

Τη δική απάντηση δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ύστερα από δημοσίευμα, που ο ίδιος χαρακτηρίζει ψευδές και συκοφαντικό και που τον εμφανίζει να έχει εμπλοκή σε σκάνδαλα.

Ο κ. Μυλωνάκης ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση συκοφάντησής του με πλαστά στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, το υλικό που προσκόμισε στις δικαστικές αρχές αποδεικνύει «πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες και τα γραπτά μηνύματα που του αποδίδονται είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα.

Ο υφυπουργός κάνει λόγο για βαρύτατες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από αγνώστους δράστες, τονίζοντας ότι το δημοσίευμα στερείται οποιασδήποτε σχέσης με την πραγματικότητα

Δήλωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη

«Κατέθεσα σήμερα αρμοδίως στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπεύθυνου, συνοδευόμενη από αποδεικτικό υλικό το οποίο αποδεικνύει ότι κατασκευάστηκαν δήθεν τηλεφωνικές συνομιλίες μου και δήθεν γραπτά μηνύματα με εμένα ως υποτιθέμενο αποστολέα.

Το υλικό αυτό αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την εν λόγω κατασκευή και ότι ουδεμία σχέση έχω με τα όσα ψευδώς και συκοφαντικώς αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento» της 5ης Απριλίου 2026, το οποίο με εμπλέκει σε μυθιστορηματικού τύπου σκάνδαλο διαφθοράς, παιδεραστίας και μυστικιστικών οργανώσεων.

Από την πρώτη στιγμή κατέστησα σαφές ότι το εν λόγω δημοσίευμα, κατά το μέρος που με αφορά, ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Πλέον, από το υλικό που κατέθεσα, ενώπιον των δικαστικών αρχών αποδεικνύεται η τέλεση βαρύτατων αξιόποινων πράξεων σε βάρος μου.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα επιτελέσει το καθήκον της, διερευνώντας ενδελεχώς τις ανωτέρω πράξεις, οι οποίες τελέστηκαν από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες και δεν προσβάλλουν μόνο την τιμή και την υπόληψή μου, αλλά λόγω και της θέσης μου στοχεύουν στο να δημιουργήσουν λανθασμένες πολιτικές εντυπώσεις με απρόβλεπτες προεκτάσεις.

Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα ποιοι είναι οι δράστες και ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα».