Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
H NΔ θα συνεχίσει με δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους, καθώς ο Δ. Μαρκόπουλος μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη θα έχουν αυτόν τον ρόλο, μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο ορισμός του Δ. Μαρκόπουλου γίνεται σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος έχει τοποθετηθεί στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Να τονιστεί πως έχει προηγηθεί η παραίτηση του Νότη Μηταράκη λόγω της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ως εκ τούτου η 3η θέση μένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης.
