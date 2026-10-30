Ο αθόρυβος Χρυσοχοΐδης και οι τεράστιες επιτυχίες του - iefimerida.gr

Θα μπορούσε να είχε περιοριστεί στις δάφνες του μετά την εξάρθρωση της 17Ν. Ωστόσο εκείνος συνέχισε απτόητος και το 2012 μετακόμισε στη Νέα Δημοκρατία, αφού το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε εκλογικά, για να συνεχίσει τη «δουλειά». Είναι φαίνεται η (υπερκομματική) μοίρα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να επιστρέφει ξανά και ξανά στο πεδίο, ﻿για να συνεχίσει τον μαραθώνιο με την παρανομία. Επί 25 χρόνια επανεπιστρατεύεται στον ίδιο επιχειρησιακό τομέα, έχοντας κατορθώσει να βάλει την προσωπική του σφραγίδα και σπάζοντας το ένα ρεκόρ επιτυχίας μετά το άλλο.

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Έχουν όμως τέλος τα δίκτυα των απατεώνων και τρομοκρατών, η δράση της αποθρασυμένης μαφίας και η συνενοχή των κρατικών υπαλλήλων σε κάθε είδους έγκλημα; Όχι. Μπορεί το πολιτικό και κοινωνικό θερμοκήπιο που επώαζε την ντόπια τρομοκρατία να μη λειτουργεί όπως παλιά και ο Χρυσοχοΐδης να τους έχει ξεδοντιάσει, ωστόσο το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά ζουν και βασιλεύουν.

Σε σημείο μάλιστα που για τον απλό πολίτη και τον έντιμο φορολογούμενο το να ακούει για κομπίνες εκατομμυρίων, «στημένους» αγώνες, μίζες και μπίζνες, κάπως κάθεται στραβά. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση: θυμώνεις όταν ακούς για Lamborghini και ποταμούς μαύρου χρήματος την ώρα που μετράς τι μένει κάθε μήνα στο ταμείο μετά την απόδοση ΦΠΑ και φόρου. Αυτομάτως θέτεις το ερώτημα «γιατί άργησαν να τα ανακαλύψουν». Βέβαια, ο «Χωριάτικος» π.χ ήταν στη φυλακή, ώσπου ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον έβγαλε. Αλλά τα ποσά και τα μεγέθη είναι τέτοια που σχεδόν νοιώθεις κορόιδο να είσαι τίμιος. Και θα ήταν ενδιαφέρον να δοθούν εξηγήσεις από πιο ...ψηλά, για αυτή την συνεχιζόμενη δυσοσμία στο ελληνικό επιχειρείν. Κλείνει η παρένθεση.



Όταν το 2024 ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία «Ελληνικού FBI», πολλοί τον ειρωνεύτηκαν και το χαρακτήρισαν επικοινωνικό τέχνασμα. Διάβασα κάπου ότι ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει δημόσια ότι «κατουρήθηκε στα γέλια» και μιλούσε για καραγκιοζιλίκια όταν το άκουσε -και αργότερα τα πήρε όλα πίσω. Πλέον, η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη, με την Ελληνική Αστυνομία και το FBI να βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών αποκαλύψεων για το οργανωμένο και οικονομικό έγκλημα: από την υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ με τα στημένα ματς και τον Λιόλιο, μέχρι την πολύκροτη έρευνα για την Pizza Fan και την επιχείρηση στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» ως τις κομπίνες του Καμπούρη του ΛΑΟΣ, οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν τον ρόλο των εξειδικευμένων διωκτικών υπηρεσιών που ο Χρυσοχοΐδης δημιούργησε.

Τι να πρωτοθυμηθώ: την σύλληψη του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, Χρήστου Παππά, το 2021, την εξιχνίαση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, τον εντοπισμό των έργων τέχνης του Πικάσο και του Μοντριάν, αλλά και τη σύλληψη του δράστη. Και πιο πρόσφατα, την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και τα 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους που συνέβαλαν στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αλλά και τα πλήγματα σε λαθρεμπόριο τσιγάρων (κύκλωμα «Πούτιν»-«Πρόεδρος»), διακίνηση κοκαΐνης («Έλληνας Εσκομπάρ»), νόθευση καυσίμων, απάτες ΟΠΕΚΕΠΕ, φοροδιαφυγή -με ζημιές που μετριούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια για κράτος και πολίτες. Προσθέστε σε αυτά την πρόσφατη εξιχνίαση του εγκλήματος της Marfin και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Προφανώς ο Χρυσοχοΐδης από την εποχή της εξάρθρωσης της 17Ν έχει καλύτερη γνώση και του τρομοκρατικού φαινομένου.

Εξακολουθεί ωστόσο να είναι λιγομίλητος και σεμνός πολιτικός, σχεδόν αθόρυβος, πράγμα αρκετά σπάνιο στις ημέρες μας. Δεν επαίρεται, ούτε υπερπροβάλλει τις επιτυχίες του στα κανάλια. Κατά γενική ομολογία, θεωρείται ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα της διεύρυνσης της ΝΔ στον κεντρώο χώρο. Ανήκει στην ομάδα των «πρώην ΠΑΣΟΚ» με την οποία μπόλιασε το νεοδημοκρατικό σώμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι οποίοι στο πολιτικό χρηματιστήριο όπου οι αξίες ανεβοκατεβαίνουν απότομα αποδείχθηκαν χρυσές μεταγραφές. Αποτελεσματικοί επιχειρησιακά και στιβαροί πολιτικά, πάντοτε μακριά από εσωκομματικές ίντριγκες και φλυαρίες, πρόσθεσαν αναμφίβολα πολιτική και εκλογική υπεραξία στην παράταξη που τους υποδέχτηκε. Έφτασαν να είναι τόσο αποδεκτοί και δημοφιλείς εντός της ΝΔ που ο μεν Πιερρακάκης, για παράδειγμα, εκλέγεται πρώτος στην Α' Αθηνών, ο Χρυσοχοΐδης πρώτος στο Δυτικό Τομέα Αθηνών και ο Θεοδωρικάκος δεύτερος στη Νότια Αθήνα.



Και είναι αστείο ο ζηλόφθων Σαμαράς να μιλάει περιφρονητικά για αυτά τα στελέχη, δηλώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». Αρκεί μια απλή σύγκριση με τους απαξιωμένους πολιτευτές με τους οποίους συμπορεύεται ο ίδιος, στο όριο της εκλογικής επιβίωσης, για να καταλάβει κάποιος τη διαφορά. Εξάλλου αν η ΝΔ είχε στεγανοποιηθεί από εξωκομματικές εισπηδήσεις και απέκλειε τις αξιόλογες πολιτικές μεταγραφές, τα ποσοστά της θα ήταν ακόμη στο 18,8%, όπως επί των ημερών Σαμαρά.

