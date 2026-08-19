«Αντίο αδελφέ»: Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιώργο Λουλουδάκη - iefimerida.gr

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, Γιώργου Λουλουδάκη, εξέφρασε με μήνυμά του ο Αντώνης Σαμαράς.

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λουλουδάκης

Ο Γιώργος Λουλουδάκης ήταν ο πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.

Γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα.

Ενταγμένος από το 1974 στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ανήλθε όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας έως και τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού, ενώ ήταν και στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.