Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος -«Mισή» συναίνεση από το ΠΑΣΟΚ στην ονομαστική ψηφοφορία - iefimerida.gr

Με ευρεία συναίνεση εγκρίθηκαν οι κρίσιμες διατάξεις του νομοσχεδίου Πιερρακάκη για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών και την αυστηρή εποπτεία των funds.

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε, με το σκεπτικό ότι οι παρεμβάσεις είναι ανεπαρκείς.

Η τροπολογία της κυβέρνησης για τη μετατροπή του κυμαινόμενου σε σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τον δεκαπλασιασμό των προστίμων για τους servicers στηρίχτηκε από 212 βουλευτές, 49 καταψήφισαν, ενώ 27 δήλωσαν «παρών». Πολλά από τα άρθρα εγκρίθηκαν με πλειοψηφία άνω των 200 βουλευτών, όπως τα άρθρα 15 και 38, που έλαβαν 227 και 226 «ναι», αντίστοιχα.

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Συνολικά, η αξιωματική αντιπολίτευση υπερψήφισε 9 από τα 21 άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, την οποία ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να καταγραφεί, όπως είχε πει, «ποιος στηρίζει στην πράξη τους συνεπείς δανειολήπτες».

Τα δύο άρθρα που αφορούν τις 120 δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές υπερψηφίστηκαν από 197 βουλευτές, ενώ οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δήλωσαν «παρών», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει εκφράσει την αντίθεσή του με το επιτόκιο που παραμένει 5,8%, αντί για 3%, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας:﻿

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Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές (στο άρθρο 38 ψήφισαν 287).

Άρθρο 3: Ναι 204 όχι 49, παρών 35

Άρθρο 4: Ναι 212, όχι 70, παρών 6

Άρθρο 5: Ναι 211, όχι 55, παρών 22

Άρθρο 11: ναι 204, όχι 64, παρών 20

Άρθρο 13: ναι 203, όχι 34, παρών 51

Άρθρο 14: ναι 201, όχι 61, παρών 26

Άρθρο 15: ναι 227, όχι 47, παρών 14

Άρθρο 17: ναι 201, όχι 68, παρών 19

Άρθρο 19:ναι 159, όχι 111, παρών 18

Άρθρο 21: ναι 158, όχι 111, παρών 19

Άρθρο 22: ναι 158, όχι 130, παρών 0

Άρθρο 24: ναι 158, όχι 119, παρών 11

Άρθρο 27: ναι 159, όχι 112, παρών 17

Άρθρο 30: ναι 160, όχι 119, παρών 9

Άρθρο 32: ναι 169, όχι 70, παρών 49

Άρθρο 33: ναι 161, όχι 113, παρών 14

Άρθρο 35: ναι 197, όχι 37, παρών 54

Άρθρο 36: ναι 197, όχι 37, παρών 54

Άρθρο 38: ψήφισαν, ναι 226, όχι 35, παρών 26

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ψήφισαν 288, «ναι» 212, «όχι» 49, «παρών» 27

Η διήμερη σύγκρουση στη Βουλή με «νεροκουβαλητές», «Λαφαζάνηδες» και το άρθρο 23

Είχε προηγηθεί ένα διήμερο σφοδρής αντιπαράθεσης, με το άρθρο 23, που τελικώς αποσύρθηκε, να βρίσκεται στο επίκεντρο.

«Το αποσύραμε για να αφαιρεθεί και το τελευταίο πρόσχημα και να μη χρησιμοποιηθεί ως προπέτασμα καπνού για τα υπόλοιπα άρθρα» έλεγε την Τετάρτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θυμήθηκε» τους δανειολήπτες λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, χαρακτηρίζοντας το άρθρο 23 ως «απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών».

«Μας κατηγορείτε κιόλας ότι, αν δεν ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, θα είμαστε ''νεροκουβαλητές των funds''. Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς και φαίνεται από την κερδοφορία τους» αντέταξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επέμεινε να γίνει δεκτή η τροπολογία του κόμματός του για την κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης στον εξωδικαστικό και να συζητηθεί η πρόταση νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος.

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Ο υπουργός απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «τινάζουν την μπάνκα στον αέρα». «Εντάξει, υπάρχει ο Τσίπρας. Μη γίνεστε “Λαφαζάνης” για να τους βγείτε απ' τα αριστερά» σχολίασε, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης τού θύμισε το έλλειμμα 15,5% στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επί ΝΔ, προσθέτοντας προς τον υπουργό ότι «μπορεί να μην το θυμάστε, γιατί τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ».

«Αν το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται γιατί διεκδικεί τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, πρέπει να αναζητήσει την απάντηση στον κοντινότερο καθρέφτη» ήταν το αιχμηρό σχόλιο του υπουργού.

Αν και απών από τη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε τα πυρά του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος τον αποκάλεσε «πατερούλη» των funds, επιμένοντας ότι το πλαίσιο για τους servicers και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς «φέρει την υπογραφή του». Όσο για το rebranding, το σχόλιο Πιερρακάκη ήταν «η Ιστορία δεν ξαναγράφεται και δεν διαγράφεται».