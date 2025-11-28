Νίκος Καραχάλιος: Το Κύμα κατεβαίνει στις εκλογές -Αν έρθει η Καρυστιανού θα πάει 20% - iefimerida.gr

Το Κύμα θα κατέβει στις εκλογές είπε ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στο Kontra Chanel, ενώ ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα έχει τον τίγλο της επιτίμου.

Ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε ότι «το Κύμα έχει μετρηθεί από 4% έως 8%» και εκτίμησε ότι αν θα πάει η Καρυστιανού μαζί τους θα φτάσει στο 20%.

«Η κ. Καρυστιανού ευλόγησε ουσιαστικά το Κύμα γιατί το Κύμα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού. Το Κύμα, αυτό που λέω κινηματική αντιπολίτευση, η κ. Καρυστιανού το προσωποποίησε», σημείωσε.

«Το Κύμα κατεβαίνει στις εκλογές όχι ως φονέας των γιγάντων αλλά ως αίτημα της κοινωνίας. Αν δεν έβλεπα την αντίδραση του κόσμου, δεν θα συνέχιζα», πρόσθεσε.

Θα έχει τον ρόλο της επιτίμου προέδρου, είπε για την Μαρία Καρυστιανού

«Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετική αντίδρασης με 800.000 impressions από το logo. Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το Κύμα ως φυσικό της χώρο. Όταν συνήλθε από το σοκ από το τσουνάμι και τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κινήματος. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα ενώ υπάρχει το Κύμα; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να το σκεφτεί», είπε ενώ χαρακτήρισε τη διαφωνία που είχαν το προηγούμενο διάστημα ως ενδοοικογενειακό καβγαδάκι. «Νομίζω ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας», είπε αποκαλύπτοντας ότι έχει μιλήσει με συνεργάτες της.

Κλείνοντας είπε ότι «η κυρία Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της γιατί μαζί το γεννήσαμε».