Ανδρουλάκης: «Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής και ψήφος ήττας του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου»

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, με ευθείες κατηγορίες για υποκρισία, διαφθορά, πελατειακές πρακτικές και πολιτικές που εξυπηρετούν τους λίγους σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Κατα την δευτερολογία του στη Βουλή, κατήγγειλε τα κυβερνητικά «ανέξοδα λόγια», τις αντιφάσεις της Νέας Δημοκρατίας στη μείωση του ΦΠΑ και στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση για τις απευθείας αναθέσεις, τα «δωράκια» στις κατασκευαστικές και το «ριφιφί» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Παράλληλα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τα 80 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, διευρύνει τις ανισότητες και αφήνει τους πιο αδύναμους στο περιθώριο, θέτοντας το αιχμηρό ερώτημα: «Πού την πάτε, λοιπόν, την Ελλάδα;»

Αναλυτικά η ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη:

Θα συμφωνήσω με τον Υπουργό ότι η γενιά μας, με τον πιο επώδυνο τρόπο, έμαθε το κόστος του λαϊκισμού, του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς. Με αποτέλεσμα η χώρα μας να μπει στα μνημόνια.

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Απλά, κατά μία διαβολική σύμπτωση, το κόμμα που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά τα οποία περιγράφετε είναι το κόμμα που είστε σήμερα Υπουργός. Κατά διαβολική σύμπτωση! Αν θυμάστε! Νομίζω, θα συμφωνείτε με αυτά που λέω.

Άλλωστε, υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου λέτε τα ίδια που λέω σήμερα. Οπότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιπαρατεθούμε σε αυτό το θέμα. Πάω στην ουσία του ζητήματος. Λέτε για «ανέξοδα λόγια». «Ανέξοδα λόγια» ήταν να προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά διατροφής για να στηρίξουμε το εισόδημα και να βελτιώσουμε την αγοραστική δύναμη χιλιάδων φτωχών ανθρώπων; Και να απαντάτε ότι «δεν γίνεται, γιατί δεν περνάει στην τιμή, θα τα βάλουν στην τσέπη τους οι επιχειρηματίες» και σήμερα να έχετε άλλη άποψη; Αυτό είναι ανέξοδα λόγια.

Τα δικά σας λόγια, λοιπόν, είναι ανέξοδα. Ανέξοδο είναι να λες, πριν μερικούς μήνες, ότι εγώ είμαι λαϊκιστής που προτείνω μείωση του ΦΠΑ και να έρχεσαι να κάνεις μείωση του ΦΠΑ. Ανέξοδα λόγια είναι να λες, πριν από μερικούς μήνες ως Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι, «ακόμη και αν είχα τα λεφτά να δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό, δεν θα τα έδινα ποτέ». Εσείς τα είπατε αυτά. Και τώρα κάνετε άλλα.



Επειδή λέτε για κοστολόγηση, θα σας τα πω κοστολογημένα. Με τα χρήματα που δώσατε, η διαφορά στην πρώτη δόση 13ου μισθού και 13ης σύνταξης μαζί μεικτά από αυτά που προτείνουμε εμείς το 2027 είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, από αυτά που έχετε δώσει σήμερα, στο να φτάσουμε στην πρώτη δόση και των δύο, μεικτά παρακαλώ, είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, για 500 εκατομμύρια ευρώ ήμασταν λαϊκιστές και εσείς υπεύθυνοι!



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Και, επειδή θα ρωτήσετε, «καλά, και αυτά τα 500 εκατομμύρια, πού θα τα βρείτε;». Προφανέστατα, δε θα πάμε ως Λαφαζάνηδες στο νομισματοκοπείο να κόψουμε δραχμές, όπως μας κατηγορήσατε την τελευταία φορά. Άλλα πράγματα θα κόψουμε, κύριε Πιερρακάκη. Τις απευθείας αναθέσεις που δίνετε σωρηδόν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.Τα δωράκια στις κατασκευαστικές που κάνετε, για να αγοράζουν μίντια και να σας στηρίζουν με τυφλό τρόπο.



Θα κόψουμε το πελατειακό κράτος που βλέπουμε κάθε εβδομάδα ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστές Υπουργούς, Βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Και θα προτείνουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Ένα παραγωγικό μοντέλο, που δεν επιτρέπει να πηγαίνουμε μια περιοδεία στην ελληνική ύπαιθρο και να βλέπουμε παντού χέρσα χωράφια. Γιατί εσείς δημιουργήσατε τις συνθήκες του ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα δεν απολογείστε, όταν δεν έχουν κατατεθεί ακόμη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και είναι «στον αέρα» χιλιάδες παραγωγοί, που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν τα χρήματα των ενισχύσεων.



Για αυτά έχετε να πείτε κάτι; Αφήστε, λοιπόν, τις θεωρίες. Και μιλήστε για τα προβλήματα που αφορούν την κοινωνία. Ο ΦΠΑ, όταν τον προτείνουμε εμείς δεν γίνεται, αλλά όταν τον κάνετε εσείς γίνεται. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε στα χέρια σας, αλλά φταίνε παθογένειες και τον πήγατε στην ΑΑΔΕ που εμείς δεν θέλαμε, γιατί θέλουμε αξιοκρατία και διαφάνεια, και τώρα έχει καταρρεύσει το σύστημα, κάτι που λέγαμε πέρυσι. Πού την πάτε, λοιπόν, την Ελλάδα;



Διαφθορά, 80 δισ. ευρωπαϊκών πόρων που στηρίζουν πάντα το εισόδημα και τα πλούτη των λίγων. Φαίνεται στις ανισότητες. Δεν τις πιστεύετε; Εδώ είναι οι πίνακες. Ανισότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τέταρτη χώρα με τις μεγαλύτερες ανισότητες στην Ευρώπη, όταν ήταν δέκατη προ των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν δεν θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα, πού θα πάμε; Πού θα πάμε, κύριε Πιερρακάκη με την πολιτική σας;



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Δαπάνες κοινωνικής πολιτικής; Τα μπαλώματα; Εδώ είναι τα στοιχεία. Ελλάδα, αυτή είναι η θέση μας. Τη βλέπετε; Κοινωνικές δαπάνες για το 2025! Αυτά όλα τα καταθέτω στη Βουλή ως στοιχεία μιας πολιτικής που εξαπατά τον ελληνικό λαό. Που υποτιμά τον ελληνικό λαό, τα προβλήματά του, τις ανισότητες, την αγωνία των παιδιών του. Και θα κλείσω με αυτό. Τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι.



Σας παρακαλώ, στο πνεύμα της νομοθέτησης που πρότεινε η αείμνηστη Φώφης Γεννηματά, να τροποποιήσετε αυτό που προτείνετε. Για να αφορά και τους φτωχότερους Έλληνες. Αυτούς που δεν έχουν 100 ευρώ να βάλουν σε ένα λογαριασμό, που δεν έχουν καν 100 ευρώ να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους, που δυσκολεύονται να πληρώσουν ένα ενοίκιο που αυξήθηκε 50% με την πολιτική σας. Αυτούς τους ανθρώπους σκεφτείτε.



Διότι, ναι, να στηρίξουμε το δημογραφικό. Το έχω πει. Να δώσουμε για το δημογραφικό, που είναι για εμάς το νούμερο ένα εθνικό ζήτημα, και από αυτά που δεν έχουμε. Αλλά να τα δώσουμε σωστά. Όχι μόνο σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά, πάνω από όλα, στα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα. Αυτή είναι η δική μας πολιτική. Και αυτή η πολιτική μπορεί να γίνει πράξη για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.