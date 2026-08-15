 Νικήτας Κακλαμάνης για το χάλκινο του Σίσκου: «Απόστολε, συνέχισε να ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά!» - iefimerida.gr
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Νικήτας Κακλαμάνης για το χάλκινο του Σίσκου: «Απόστολε, συνέχισε να ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά!»

Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής
Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής
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Τα συγχαρητήρια του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον τελικό των 200μ. πεταλούδας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του, «Ο Απόστολος Σίσκος επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι συγκαταλέγεται στην ελίτ της ευρωπαϊκής κολύμβησης. Με μια σπουδαία εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, απέδειξε έμπρακτα ότι η συνέπεια, το ήθος και η αδιάκοπη προσπάθεια οδηγούν στην κορυφή.

Η νέα αυτή επιτυχία, λίγες μόλις ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, συγχαίρω θερμά τον Απόστολο καθώς και τον προπονητή του για αυτή τη διπλή σπουδαία διάκριση. Απόστολε, συνέχισε να ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά!»

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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