Νικήτας Κακλαμάνης στην ομογένεια στα βραβεία AHEPA: «Δεσμεύομαι να διατηρήσω τους ισχυρούς δεσμούς με τη γενέτειρα» - iefimerida.gr

O Νικήτας Κακλαμάνης χαιρέτισε την έναρξη της εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση AHEPA, για την απονομή βραβείων σε εκλεκτά μέλη της, τα οποία στήριξαν και προώθησαν το έργο της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Ν. Κακλαμάνης εξήρε συνολικά την ενεργή και άοκνη προσπάθεια της AHEPA προς τις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας παράλληλα και τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η Βουλή των Ελλήνων, ώστε να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ομογενειακών θεσμών, αλλά και να ενισχύει την σχέση των αποδήμων με τη Μητέρα Πατρίδα.

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Τα βραβεία της ΑHEPA θεσμοθετήθηκαν το 2024, με σκοπό να αναδεικνύουν και να τιμούν κάθε χρόνο Έλληνες από όλο τον κόσμο που διακρίνονται για το έργο, την προσφορά, την αριστεία τους, καθώς και για την προώθηση του Ελληνισμού.

«Φέτος η ΑHEPΑ συμπληρώνει 104 χρόνια από την ίδρυσή της και αξίζει να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει τις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τις δράσεις της και τις πρωτοβουλίες της η Οργάνωση έχει ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής ταυτότητας, τη φιλανθρωπία και τη συνεισφορά στον συνάνθρωπο, στην εκπαίδευση και στη στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του o κ. Ν. Κακλαμάνης, τόνισε: «Το Ελληνικό Κοινοβούλιο και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον -και στηρίζουμε κατά το μέγιστο δυνατόν- τις ομογενειακές κοινότητες, τις οργανώσεις και τους φορείς που τις διέπουν και δεσμεύομαι, ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, να διατηρήσω με όλες μου τις δυνάμεις τους ισχυρούς δεσμούς της ομογένειας με τη γενέτειρά τους, με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.»

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής απέδωσε βραβείο στην κ. Στέλλα Κοκόλη για την εξαιρετική προσφορά της στην ελληνική παιδεία στις ΗΠΑ.

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Η κ. Σ. Κοκόλη επί 43 χρόνια υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σε δημόσια και κοινοτικά σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα, ενώ διετέλεσε επίσης, πρόεδρος του Συμβουλίου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής στα χρόνια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ.κ. Ιακώβου. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και μέλος διοικητικών συμβουλίων πολλών ομογενειακών, αμερικανικών καθώς και διεθνών οργανισμών.

Σήμερα είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ