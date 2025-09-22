Αναταράξεις στη Νίκη: Προς διαγραφή ο βουλευτής Νίκος Βρεττός - iefimerida.gr

Στην πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος Νίκη﻿ αναμένεται να οδηγηθεί ο βουλευτής Νίκος Βρεττός.

Η διαγραφή του βουλευτή αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πρώτα θα κληθεί σε απολογία στα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Η διαγραφή του Νίκου Βρεττού έρχεται μετά την προ ημερών δημόσια παραδοχή του ότι στήριξε για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής τον Ανδρέα Νικολόπουλο, σε αντίθεση με τη βούληση του κόμματός του.

Με τη διαγραφή Βρεττού, που κάποια σενάρια τον θέλουν να φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία, η Νίκη μένει με 8 βουλευτές.