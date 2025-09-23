O νέος αρχιεπίσκοπος Σινά, Συμεών, στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο - iefimerida.gr

Επίσκεψη στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο πραγματοποίησε ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και ηγούμενος της ιστορικής μονής της Αγίας Αικατερίνης Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Συμεών.

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε στον εψηφισμένο να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και εκείνος από την πλευρά του εξέφρασε ευχαριστίες τόσο στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου όσο και σε ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη και τη βοήθειά τους στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Αμέσως μετά την συνάντηση, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της ιστορικής μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Όπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ευχήθηκε «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη μονή του Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του ιεραποστολικού του έργου».

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε ότι «στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», ενώ επισήμανε ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Εξάλλου, ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του αρχιεπισκόπου, των αρχιερέων, των κληρικών, αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος, «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η μονή, ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».