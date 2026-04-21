Νέο «πρόσωπο-έκπληξη» δίπλα στον Τσίπρα: Από το «Ποτάμι» σε κομβικό ρόλο στο νέο κόμμα - iefimerida.gr

Φαίνεται πως προ των πυλών του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού, Νίκος Νυφούδης.

Ηδη οι συζητήσεις για την ανάληψη κομβικού ρόλου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και τη θέση του εκπροσώπου Τύπου να βρίσκεται στο τραπέζι.

Σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται οι συζητήσεις του Νίκου Νυφούδη με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με την ανάληψη νευραλγικού ρόλου στο υπό διαμόρφωση νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά, με το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου να θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσέγγιση μέσω Μαραντζίδη

Η προσέγγιση του Νυφούδη με το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έγινε μέσω του Νίκου Μαραντζίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τον οποίο διατηρούν γνωριμία από τη Θεσσαλονίκη από την εποχή που και οι δύο ανήκαν στις τάξεις του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη.

Ο Νίκος Μαραντζίδης, ο οποίος από το 2023 είχε αναλάβει την εκλογική καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει σταθερός συνεργάτης του και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ομώνυμου ινστιτούτου. Ο Νίκος Νυφούδης προέρχεται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς και στο παρελθόν βρέθηκε κοντά στον Σπύρο Βούγια, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί.

Ποιος είναι ο Νίκος Νυφούδης

Ο Νίκος Νυφούδης διαθέτει μακρά διαδρομή τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η πολιτική του παρουσία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση ως υποψήφιος δήμαρχος στην Πυλαία και στη συνέχεια ως δημοτικός σύμβουλος, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διοίκηση και τη δημόσια πολιτική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Νυφούδης υπήρξε υποψήφιος και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» του Σπύρου Βούγια.

Ο ρόλος του στο Ποτάμι

Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, συνδέθηκε με το Ποτάμι, στο οποίο είχε ενεργό ρόλο, μεταξύ άλλων ως τομεάρχης Εξαγωγών. Στις εκλογές του 2015 ήταν υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης και πρώτος επιλαχών, ενώ εξελέγη βουλευτής στη συνέχεια, όταν παραιτήθηκε η Κατερίνα Μάρκου, καταλαμβάνοντας την έδρα στη Βουλή. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε σημαντικές επιτροπές, αποκτώντας εμπειρία στη νομοθετική διαδικασία και σε ζητήματα παραγωγής, εμπορίου και δημόσιας διοίκησης.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης

Παράλληλα με την πολιτική του πορεία, έχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λονδίνο, όπου διατηρεί εστιατόρια, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον τομέα των εξαγωγών. Την περίοδο αυτή βρίσκεται στην Αγγλία, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι επαφές και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ενταχθεί το προηγούμενο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπισή του προς τον χώρο της Αριστεράς και ενισχύοντας τα σενάρια περί ενεργού ρόλου του στο νέο πολιτικό σχήμα που σχεδιάζεται.