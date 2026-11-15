Νέα «πυρά» Γεωργιάδη κατά Ζωής: «Έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας κι έχει πλακωθεί με όλους»

Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, με αφορμή το επεισόδιο στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη διακομιδή της προϊσταμένης της υπηρεσίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με εργαζομένους και δημόσιους λειτουργούς, αναφερόμενος τόσο στις επανειλημμένες επισκέψεις της στην Επιθεώρηση Εργασίας όσο και στις καταγγελίες των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της.

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«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην υπόθεση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρώτος επιθεωρητής που την ανέλαβε βρέθηκε αντιμέτωπος με μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση. Τον συνέλαβαν τον πρώτο επιθεωρητή με το αυτόφωρο», ανέφερε.

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Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρέμεινε έξω από το αστυνομικό τμήμα διαμαρτυρόμενη έντονα. «Έμεινε όλο το βράδυ στο τμήμα και εκείνη ήταν απ' έξω και ούρλιαζε στους αστυνομικούς», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια τον χειρισμό της υπόθεσης ανέλαβε η προϊσταμένη που μεταφέρθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο.

Γεωργιάδης: Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια να επανέλθει η εργαζόμενη

Ειδικότερα, για το περιστατικό της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν η επιθεωρήτρια διακομίστηκε στο «Γ. Γεννηματάς» μετά από έντονη αντιπαράθεση με την κ. Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κατάστασή της ήταν σοβαρή. «Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο Γεννηματάς με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», δήλωσε.

Παράλληλα, σχολίασε ειρωνικά τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί οργανωμένης επίθεσης εναντίον της, διερωτώμενος: «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε επίσης τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, λέγοντας: «Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ». Αναφέρθηκε, ακόμη, στην ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, σχολιάζοντας: «Και ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;».

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Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου συγκρούεται συστηματικά με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς, ενώ αποκάλυψε ότι βουλευτής άλλου κόμματος τού είπε πως παίρνει αγχολυτικό πριν από συνεδριάσεις μαζί της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός προχώρησε σε ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο για τους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας: «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο». Τέλος, διερωτήθηκε: «Η οικογένειά της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».