Νέα πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα θα είναι υποψήφιοι στο κόμμα Τσίπρα -Όλα τα ονόματα - iefimerida.gr

Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει τις επαφές του στην περιφέρεια, διαμορφώνεται σταδιακά ένας νέος κύκλος προσώπων -από επαγγελματίες μέχρι νέους- που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ένταξη στο υπό διαμόρφωση εγχείρημα.

Η συζήτηση γύρω από τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πέρα από τα πολιτικά μηνύματα και τις δημόσιες παρεμβάσεις, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδύεται είναι η «γεωγραφία» των προσώπων που πλαισιώνουν αυτή τη νέα προσπάθεια.

Εκτός από τα ήδη γνωστά ονόματα εν ενεργεία βουλευτών που συζητούνται για ένταξη στο νέο σχήμα, σε εξέλιξη βρίσκεται και μια παράλληλη, πιο στοχευμένη δουλειά στην περιφέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο της οδού Αμαλίας —όπου στεγάζονται τα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού— έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επαφές με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εκτός του στενού κομματικού πυρήνα, αλλά έχουν ήδη αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με τον ίδιο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι αποσπασματική. Πρόκειται για πρόσωπα με τα οποία ο Τσίπρας έχει ήδη αναπτύξει επαφή το προηγούμενο διάστημα, μέσα από στοχευμένες περιοδείες και συναντήσεις στην περιφέρεια με αφορμή τις παρουσιάσεις του βιβλίου του. Οι επαφές αυτές είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο και, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ως προς την ένταξή τους στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα.

Ποια είναι τα νέα πρόσωπα του Τσίπρα στην Περιφέρεια

Το δίκτυο που διαμορφώνεται εκτείνεται από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία έως τη Στερεά Ελλάδα και τη Θράκη, συγκροτώντας έναν πρώτο πυρήνα στελέχωσης του νέου εγχειρήματος στην περιφέρεια.

Στα Ιωάννινα, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής, συμμετείχε στο πάνελ της παρουσίασης της «Ιθάκης». Με παρουσία στον χώρο του θεάτρου και της εκπαίδευσης, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα με τα οποία έχει ήδη διαμορφωθεί σταθερή επαφή.

Στη Λάρισα, η Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, συμμετείχε επίσης στη συζήτηση. Με πολυετή επαγγελματική διαδρομή και έντονη δράση στον χώρο της υγείας, ανήκει στον κύκλο των προσώπων με τα οποία οι επαφές έχουν προχωρήσει.

Στη Λαμία, η Εύα Ρέντζου, εικαστικός και εκπαιδευτικός με καταγωγή από τον Ορχομενό Βοιωτίας, ήταν μεταξύ των ομιλητών στην παρουσίαση της Λαμίας και βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να στελεχώσουν το νέο εγχείρημα στο πλαίσιο της ίδιας λογικής ανοίγματος προς τον χώρο της τέχνης και της εκπαίδευσης.

Στον Έβρο, οι διεργασίες έχουν πιο σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μενέλαος Μαλτέζος, ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου του 2023, έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη νέα πρωτοβουλία. Λογιστής στο επάγγελμα και επί περισσότερο από μία δεκαετία πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης, διαθέτει ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Στην ίδια περιοχή, σε επαφή με το εγχείρημα βρίσκεται και η Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος με πολιτική διαδρομή από το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια υποψήφια βουλευτής με το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου και αργότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε συμμετάσχει και στο think tank του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επαφές αυτές έχουν πλέον αποκτήσει πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα και προχωρούν προς τη φάση της οργανωτικής συγκρότησης.

Παράλληλα με αυτές τις επαφές, διαμορφώνεται και ένας πιο άτυπος αλλά ενεργός κύκλος νεότερων ανθρώπων, που συμμετέχουν στις διαδικασίες και αποκτούν σταδιακά πιο διακριτό ρόλο.

Ήδη από την εκδήλωση της Πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, στις 6 Μαρτίου στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η παρουσία τους ήταν εμφανής, με τοποθετήσεις που άγγιξαν ζητήματα της καθημερινότητας και της νέας γενιάς.

Νέα εκδήλωση στις 27 Απριλίου -Brain Drain, περιβάλλον και Τεχνητή Νοημοσύνη -Τι λένε οι νέοι

Η κινητικότητα αυτή αποκτά συνέχεια, καθώς τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στον χώρο We στη Θεσσαλονίκη, προγραμματίζεται νέα εκδήλωση με πρωτοβουλία των ίδιων των νέων. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα που θέτουν οι ίδιοι στο επίκεντρο: από τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση έως το brain drain, τις εργασιακές συνθήκες των φοιτητών, την τεχνητή νοημοσύνη, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων —«9+1» σύντομες αφηγήσεις— επιχειρείται να αποτυπωθούν εμπειρίες και προβληματισμοί, αλλά και να τεθούν ερωτήματα για το τι μπορεί να αλλάξει. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Μίλτος Τόσκας, φαρμακοποιός με μεταπτυχιακές σπουδές στη φαρμακευτική τεχνολογία και τη διοίκηση μονάδων υγείας, η Θεοδώρα Μπλέτα, απόφοιτος Νοσηλευτικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διοίκηση μονάδων υγείας, η Άντζελα Καλλούλι με σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία και πληροφορικής στην Ελλάδα, ο φοιτητής Βιολογίας Γιάννης Χριστοδουλίδης, η φοιτήτρια θεάτρου Στέλλα Αποστολάκη, η φοιτήτρια πολιτικών επιστημών Εύη Κατέλα, η Βιργινία Βαρβετιάν, απόφοιτος τεχνικών σχολών με ειδικότητα βοηθού φαρμακείου, η Σταυρούλα Παπαευθυμίου, απόφοιτος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολική ψυχολογία και την ειδική αγωγή και ο Σπύρος Αγγέλου, διδάκτωρ φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

Μάλιστα, ο Μίλτος Τόσκας μίλησε στο iefimerida και εξήγησε γιατί τοποθετείται δημόσια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι είναι ο μόνος που μπορεί να καλύψει το κενό στον προοδευτικό χώρο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις από νέους επαγγελματίες και φοιτητές διαφορετικών πεδίων, ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με παρουσίαση προτάσεων από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.