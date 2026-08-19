«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά»: Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι ανέβασε βίντεο στο Instagram με το καλωσόρισμα - iefimerida.gr

Με ένα μήνυμα γεμάτο συμβολισμούς, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας της στη χώρα μας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την απεικονίζει να αποχαιρετά τους γονείς της, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων.

Το οπτικό υλικό περιλαμβάνει επίσης πλάνα από την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου την υποδέχτηκε για το καλωσόρισμα ο επικεφαλής της Εθιμοτυπίας στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρέσβης χαρακτηρίζει την έναρξη της θητείας της ως ένα «νέο ταξίδι», τονίζοντας πως Ελλάδα και Ισραήλ είναι δύο χώρες που συνδέονται ιστορικά με φιλία και κοινές αξίες.

Δηλώνει την πρόθεσή της να οικοδομήσει νέες «γέφυρες» συνεργασίας και να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, φέρνοντας τους λαούς της Ελλάδας και του Ισραήλ ακόμη πιο κοντά.

Αναφερόμενη στους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Ισραήλ, η Γιανάι κάνει λόγο για δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή της να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

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Παράλληλα, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε την πρόθεσή της να εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση νέων «γεφυρών» και στην ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση των δύο λαών. «Ένα νέο ταξίδι ξεκινά», σημειώνει, στέλνοντας ένα μήνυμα συνεργασίας.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που μοιράστηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η Γιανάι εμφανίζεται να αποχαιρετά τους γονείς της λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα.

Τέλος, συμπεριέλαβε πλάνα και από την πρώτη της επίσκεψη στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών όπου την υποδέχτηκε ο επικεφαλής της Εθιμοτυπίας, πρέσβης Δημήτριος Ζεβελάκης, για το επίσημο καλωσόρισμα.

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«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά. Από το Ισραήλ στην Ελλάδα - δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες. Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.