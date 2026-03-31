Νέα Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Τι ψήφους πήραν αναλυτικά οι 506 υποψήφιοι -Εξελέγησαν οι 271 - iefimerida.gr

Κυριαρχία Ανδρουλάκη, όπως αναμενόταν έδειξαν οι κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ακολουθούν ο Θανάσης Γλαβίνας και η Αννα Διαμαντοπούλου που κάποιες ώρες πριν φαινόταν να καταλαμβάνει την πρώτη θέση.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Άρης Καρβούνης, ο Βασίλης Σκουντή και ο Μιχάλης Αεράκης.
Η πλευρά Ανδρουλάκη εξέλεξε και άλλα στελέχη της νεότερης γενιάς που θα διεκδικήσουν βουλευτικές έδρες στις εκλογές σε καλές θέσεις, όπως η Όλγα Μαρκογιαννάκη που θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη και ο Βαγγέλης Τσόγκας που θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδα.
Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, σύμφωνα με συνεργάτες του έχει εκλέξει 74 άτομα στη νέα Κεντρική Επιτροπή, όπως ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου και η Βάσια Αναστασίου.
Γερουλάνος-Κατρίνης εξέλεξαν 51 μέλη της νέας Κεντρικής Επτιροπής.
Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας εξέλεξε από την πρώτη γραμμή των στελεχών του την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή, τον Λάζαρο Καραούλη και τον Χρήστο Πρωτόπαππα.
Στελέχη στην Κ.Ε. έχει εκλέξει και η πλευρά του Παύλου Χρηστίδη που βρίσκεται κοντά στην ηγεσία, υπολογίζονται στα 9.
Συνολικά οι υποψήφιοι ήταν 506 ενώ εκλέγονται οι 271.