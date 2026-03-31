Νέα Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Τι ψήφους πήραν αναλυτικά οι 506 υποψήφιοι -Εξελέγησαν οι 271 - iefimerida.gr

Κυριαρχία Ανδρουλάκη, όπως αναμενόταν έδειξαν οι κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ακολουθούν ο Θανάσης Γλαβίνας και η Αννα Διαμαντοπούλου που κάποιες ώρες πριν φαινόταν να καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Άρης Καρβούνης, ο Βασίλης Σκουντή και ο Μιχάλης Αεράκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλευρά Ανδρουλάκη εξέλεξε και άλλα στελέχη της νεότερης γενιάς που θα διεκδικήσουν βουλευτικές έδρες στις εκλογές σε καλές θέσεις, όπως η Όλγα Μαρκογιαννάκη που θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη και ο Βαγγέλης Τσόγκας που θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδα.

Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, σύμφωνα με συνεργάτες του έχει εκλέξει 74 άτομα στη νέα Κεντρική Επιτροπή, όπως ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου και η Βάσια Αναστασίου.

Γερουλάνος-Κατρίνης εξέλεξαν 51 μέλη της νέας Κεντρικής Επτιροπής.



Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας εξέλεξε από την πρώτη γραμμή των στελεχών του την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή, τον Λάζαρο Καραούλη και τον Χρήστο Πρωτόπαππα.

Στελέχη στην Κ.Ε. έχει εκλέξει και η πλευρά του Παύλου Χρηστίδη που βρίσκεται κοντά στην ηγεσία, υπολογίζονται στα 9.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά οι υποψήφιοι ήταν 506 ενώ εκλέγονται οι 271.

Αναλυτικά οι ψήφοι όλων των υποψηφίων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ