Νέα ερωτήματα για τις φερόμενες επενδύσεις του υφυπουργού Ενέργειας Ν. Τσάφου σε ομόλογα της ExxonMobil

Το θέμα των φερόμενων επενδύσεων του υφυπουργού Ενέργειας Νικόλαου Τσάφου σε ομόλογα της ExxonMobil επανήλθε στην τηλεοπτική εκπομπή του Action24 «Πίσω από τις Γραμμές».

Στο πάνελ της εκπομπής συμμετείχαν ο Ανδρέας Λοβέρδος από τη Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Ζαχαριάδης από την ΕΛΑΣ, ο οποίοι κλήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες γύρω από το θέμα.

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Ανδρέας Λοβέρδος για Τσάφο: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσει μια εξήγηση ο ίδιος

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε, αναφερόμενος στον κ. Τσάφο, πως «πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσει μια εξήγηση ο ίδιος στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό και, στη συνέχεια, στην κοινή γνώμη. Δίνω μάχη για τη ΝΔ, αλλά τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Η κυβέρνηση, αφού πάρει τα λεγόμενα από τον ίδιο, πρέπει να μας πει τι θα γίνει. Αυτά θα γίνουν συντεταγμένα και γρήγορα. Δεν πρέπει το θέμα να τραυματίζει και να δηλητηριάζει και τη συζήτηση για τα εξωτερικά μας θέματα».

Ζαχαριάδης: Να δοθούν απαντήσεις, πολύ σοβαρό ζήτημα

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην βουλευτής και στέλεχος της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε ότι «πρέπει να δοθούν απαντήσεις και, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα».

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Ας σημειωθεί, πως το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Χατζηνικολάου ζήτησε από τον γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να σχολιάσει δημοσιεύματα που αφορούν τον υφυπουργό Ενέργειας Νικόλαο Τσάφο σχετικά με επενδύσεις του στην ExxonMobil.

Σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες που κατέθεσε ο κ. Τσάφος, φαίνεται να κατέχει ομόλογα της ExxonMobil αξίας 14.722 ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε πολιτική θέση που εποπτεύει την εν λόγω διαδικασία. Επίσης, ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν ο κ. Τσάφος έχει επενδύσει σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο πρότζεκτ του Κάθετου Διαδρόμου στην Τουρκία.

«Δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Να τα δούμε όλα, όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν. Με χαρά να το συζητήσω. Εγώ πάντα, και στις δύσκολες συζητήσεις, είμαι παρών», τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ.