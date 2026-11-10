Νέα επίθεση Τσίπρα κατά κυβέρνησης και αιχμές για ειδικό δικαστήριο -Πώς απαντά στους υψηλούς τόνους το Μαξίμου - iefimerida.gr

Με ψυχραιμία και νηφαλιότητα αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου τη νέα επίθεση του κ. Τσίπρα με αιχμή τη διαφθορά. Η πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου δείχνει ότι αυτή τη φορά το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό σε ύφος και σε τόνο, όπως έκανε προ ημερών, αφού εκτιμά ότι η τοξικότητα που εκπέμπει μια τέτοια αντιπαράθεση προκαλεί μόνο φθορά.

«Εμείς δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης στην ΕΡΤ για να τονίσει τη διαφορετική προσέγγιση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην πολιτική αντιπαράθεση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε απορρίψει τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Τσίπρα, για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα το 2019, ύστερα από μήνυση του κ. Βελόπουλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «πολιτικοποιεί ποινικές υποθέσεις ή ποινικοποιεί την πολιτική ζωή τη του τόπου, στήνοντας λαϊκά δικαστήρια».

Χθες το βράδυ ο κ. Τσίπρας πήγε ένα βήμα παρακάτω την κριτική του προς την κυβέρνηση για τη διαφθορά και, από τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον κ. Μητσοτάκη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ποινικές ευθύνες και, κατ’ επέκταση, Ειδικό Δικαστήριο. «Την πολιτική ευθύνη την έχει στο εκατό τοις εκατό ο ίδιος και το αν έχει και ποινικές ευθύνες για όλα όσα συμβαίνουν μένει να κριθεί όταν λογοδοτήσει», υποστήριξε σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ITV των Ιωαννίνων. «Ποιος μιλάει; Ο αρχηγός του Ποινικού Κώδικα, των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών του, αυτών που ακούμε για σχέσεις με τη Βενεζουέλα», αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, βάζοντας στο κάδρο υποθέσεις που αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι η κριτική τους είναι πολιτική και έρχεται ως απάντηση στις αρχικές επιθέσεις του κ. Τσίπρα. Όπως έχει γράψει το iefimerida.gr, ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να δίνονται απαντήσεις στις επιθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ειδικά σε ζητήματα ηθικής τάξεως, χωρίς όμως να αναλώνεται η κυβερνητική παράταξη σε μία αδιέξοδη συζήτηση. «Δεν είναι αντίπαλός μας ο κ. Τσίπρας, αλλά τα προβλήματα της χώρας», όπως λένε συνεργάτες του. Στελέχη της ΝΔ εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους υπέρμετρα για λόγους τακτικής, αφού το νέο κόμμα του «πασχίζει να φτάσει το ποσοστό που πήρε ο ίδιος το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και αναζητά σωσίβιο σωτηρίας στις τακτικές που ακολούθησε την περασμένη δεκαετία.



«Το rebranding αφορούσε μόνο την εικόνα του», σχολίασε δηκτικά ο κ. Μαρινάκης. «Αυτά με διαφθορά και ηθική από τον κ. Τσίπρα δεν τα αγοράζει κανείς». Η κυβέρνηση θέλει να μείνει εκτός του κάδρου της τοξικότητας, αφού την αποδόμηση του κ. Τσίπρα την κάνουν με μεγαλύτερη επιτυχία πρώην συνεργάτες και σύντροφοί του, όπως ο κ. Κοντονής, από τον οποίο ξεκίνησε η συζήτηση περί «ανταλλαγμάτων», για την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εκλογές του 2019».