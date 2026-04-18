Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι; - iefimerida.gr

Με νέα ανακοίνωση του γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει επίθεση στον πρωθυπουργό για την υπόθεση Λαζαρίδη.

Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ επικαλείται και τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη η οποία μιλώντας σήμερα στο Mega είπε πως ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν την επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη και, όπως είχε γράψει και το iefimerida,﻿ αναμένεται να επιμείνουν στην πίεση για την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το θέμα σε κάθε ευκαιρία.



Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ανεξήγητη η εμμονή του πρωθυπουργού να διατηρεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τον κ. Λαζαρίδη, τη στιγμή που μέχρι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν διακριτές αποστάσεις.

Σήμερα σε συνέντευξή της στο Mega, η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό γιατί η παραμονή του προκαλεί "πολιτικό βάρος".

Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το Δημόσιο και παρανόμησε.

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες.

Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

Είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς, οι οποίοι δηλώνουν αθώοι, και η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως».