Νέα ένταση στην Εξεταστική με Συρεγγέλα-Κωνσταντοπούλου: «Μας κάνετε μπούλινγκ», «ξεχειλίζει η βρωμιά σας» - iefimerida.gr

Συνεχίζεται το κλίμα έντασης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την κατάθεση του μάρτυρα Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα και προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας.

Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσε για δεύτερη συνεχή ημέρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου που ήρθε σε αντιπαράθεση με την αντιπρόεδρο Μαρία Συρεγγέλλα όταν της ζήτησε να διακοπεί για μισή ώρα η συνεδρίαση προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Αρπάχτηκαν Συρεγγέλα-Κωνσταντοπούλου»

«Κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε σένα και δεν μου δίνετε το λόγο», κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Κάνετε μπούλινγκ σε όλους μας. Θέλετε να ακουστεί μόνο η δική σας αλήθεια!» της απάντησε η Μαρία Συρεγγέλλα, και τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της φώναξε: «η βρωμιά σας ξεχειλίζει».

Εκτός μικροφώνου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ακούστηκε να λέει στον Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς που είχε εκείνη τη στιγμή το λόγο: «Εάν θες πες κάτι Νάσο», με την κ. Συρεγγέλα να σχολιάζει: «Δίνουμε εντολές και στα άλλα κόμματα…».



Λίγο αργότερα η Μαρία Συρεγγέλα διευκρίνισε πως όσα προηγήθηκαν δεν καταγράφονται στα πρακτικά. Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε έντονα φωνάζοντας «έτσι κάνουν οι φασίστες. Βρωμιά!», με την αντιπρόεδρο να απαντά πως από τη στιγμή που μπήκε στην επιτροπή, εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις.



Τι υποστήριξε ο Δημήτρης Ντογκούλης

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Ντογκούλης κατά την κατάθεση του αρνήθηκε πως το ΚΥΔ του έχει δηλώσει 500 στρέμματα βοσκοτόπια στη λίμνη Κάρλα. Υποστήριξε πως ο «Μάκης» στον οποίο αναφέρεται σε επισύνδεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ο Μάκης Βορίδης. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν συναντήθηκαν.

Ο μάρτυρας άφησε αιχμές εις βάρος του πρώην πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, τον οποίο και είχε χαρακτηρίσει ως «γκάνγκστερ», λέγοντας πως «επειδή είχε στεγνή και σκληρή συμπεριφορά, γι’αυτό τον είπα έτσι».

Ο μάρτυρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη κατέθεσε πως συγγενικά πρόσωπα της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ μέσω του ΚΥΔ του.