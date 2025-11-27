Νέα διάψευση Τσίπρα από τον Μανώλη Όθωνα: «Η Φώφη Γεννηματά τον πήρε τηλέφωνο μόνο για να τον συγχαρεί» - iefimerida.gr

Στο επίμαχο τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα με την Φώφη Γεννηματά μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 αναφέρεται ξανά σήμερα ο Μανώλης Όθωνας, στενός συνεργάτης της αείμνηστης, Φώφης Γεννηματά.

Για άλλη μια φορά o πρώην διευθυντής του γραφείου της Φώφης Γεννηματά διαψεύδει τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού ότι ο ίδιος πρότεινε στην τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρέος μου να αποκαταστήσω την αλήθεια»

Αναλυτικότερα μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point» του Mega ο Μανώλης Όθωνας σημείωσε: «Για εμένα είναι αυτονόητο δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα και οποιοδήποτε προσώπου να επιθυμεί και να σχεδιάζει την επιστροφή του στην ενεργό πρώτη γραμμή της πολιτικής, δύο μόλις χρόνια μετά την οικειοθελή αποχώρησή του. Όμως αυτή η επιστροφή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βασίζεται σε ισχυρισμούς που απέχουν από την πραγματικότητα και θεώρησα χρέος μου, επειδή ήμουν αυτήκοος και αυτόπτης μάρτυρας εκείνης της βραδιάς, να αποκαταστήσω την αλήθεια και την πραγματικότητα σε σχέση με αυτόν τον ισχυρισμό που επιχειρούσε να δικαιολογήσει την επιλογή του τότε να συγκυβερνήσει ξανά με τον κύριο Καμμένο αποδίδοντας στιχομυθίες και διαλόγους οι οποίοι ποτέ δεν συνέβησαν. Η επιλογή του κ. Καμμένου από τον κ. Τσίπρας τον Σεπτέμβριο του 2015 δεν ήταν ανάγκη, αλλά μια επιλογή που έκανε και κρίνεται γι αυτό. Όμως δεν μπορεί αναδρομικά και εκ των υστέρων να προσπαθεί να το αποδώσει με ψευδείς ισχυρισμούς [...]. Το βράδυ μετά την οριστικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κατά κανόνα επικοινωνούν με τον επικεφαλής του πρώτου κόμματος για να τον συγχαρούν για την επιτυχία. Αυτό έγινε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο».

Και συμπλήρωσε: «Το τηλεφώνημα στο οποίο αναφέρεται ο κ. Τσίπρας χρονικά έγινε μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος και όχι μόνο είχε γίνει γνωστό ότι ο κ. Καμμένος είχε ξεπεράσει το όριο εισόδου στη Βουλή, αλλά είχε προηγηθεί και το σφιχταγκάλιασμα στα Προπύλαια Τσίπρα-Καμμένου και μετά πήρε την Φώφη Γεννηματά τηλέφωνο».

Όπως υποστήριξε ο Μανώλης Όθωνας σε άλλο σημείο της συνέντευξής του «η ίδια η Φώφη Γεννηματά, το 2020, όταν είχε γίνει μια τέτοια νύξη από τον κ. Τσίπρα στο περιθώριο της Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, είχε -κατ’ εντολή της- καλέσει τον εκπρόσωπο Τύπου της, τον σημερινό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Χρηστίδη, και του υπαγόρευσε μια δήλωση απόλυτης διάψευσης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα είπε ο Μανώλης Όθωνας: