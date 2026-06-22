Προεκλογικό ντεμαράζ από την κυβέρνηση σε Πελοπόννησο, Μακεδονία και Θεσσαλία-Τα «βαριά» ονόματα που ρίχνονται στη μάχη - iefimerida.gr

Ειδική αποστολή στις ζόρικες περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας αλλά και στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει μια δεκάδα κορυφαίων υπουργών της ΝΔ.

Η έντονη κινητικότητα στο κυβερνητικό στρατόπεδο αποτυπώνει την επιδίωξη του Μαξίμου για το άνοιγμα στην κοινωνία, εν όψει της προεκλογικής περιόδου.

Από σήμερα κιόλας στο επίκεντρο του σχεδιασμού μπαίνει η Πελοπόννησος, καθώς την προσεχή Πέμπτη στην Τρίπολη θα πραγματοποιηθεί η επόμενη Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τα επόμενα 24ωρα σχεδιάζονται επισκέψεις από υπουργούς πρώτης γραμμής στους τέσσερις νομούς της Πελοποννήσου. Και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν περιοδείες από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη στην Αρκαδία, τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη στη Λακωνία, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη στην Αργολίδα, τον ίδιο τον γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στη Μεσσηνία μαζί με τους υπουργούς Εργασίας Νίκη Κεραμέως και Υποδομών Χρίστο Δήμα, και τέλος τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος θα επισκεφθεί τον Νομό Κορινθίας.



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«Γαλιάζια» απόβαση στην Πελοπόννησο

Το έδαφος για τη «γαλάζια» απόβαση στην Πελοπόννησο προετοίμασε ήδη από την περασμένη Παρασκευή εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αρκαδίας στην πρωτεύουσα του νομού με κεντρικό ομιλητή τον Μάκη Βορίδη, στην οποία συμμετείχαν οι ιδρυτές της ιστοσελίδας «Ομάδα Αλήθειας», Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.

Σε κάθε περίπτωση, το στίγμα που δίνεται από την επιλογή κυβερνητικών στελεχών για την κομματική εξόρμηση στον Μοριά είναι πως πρόκειται για πρόσωπα που μπορούν να απευθυνθούν με ευκολία στο παραδοσιακό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, και υπό αυτό το πρίσμα γίνεται σαφής η στόχευση της Πειραιώς για την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων και στελεχών που κρατούν συναισθηματικές αποστάσεις από την κεντροδεξιά παράταξη, την οποία υποστήριξαν στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, ωστόσο πλέον έχουν απομακρυνθεί και μετακινηθεί στην «γκρίζα ζωνή», με την επανασυσπείρωση της βάσης της ΝΔ να αξιολογείται ως μείζον στοίχημα για το κυβερνών κόμμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον στην εξίσωση μπαίνει και η εντεινόμενη σεναριολογία περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παραδοσιακά διατηρεί ισχυρά ερείσματα τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μεσσηνία, όσο και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

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Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορούν έντονα οι φήμες ότι ο κ.Σαμαράς και στενοί συνεργάτες του βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το νέο κόμμα, βολιδοσκοπώντας υποψηφίους για τα ψηφοδέλτια, με το προνόμιο ωστόσο της τελικής απόφασης για το «πάτημα του κουμπιού» να ανήκει αποκλειστικά στον Μεσσήνιο πολιτικό.

Ξεχωριστός σχεδιασμός για την Μακεδονία -Στη «μάχη» ο Κωστής Χατζηδάκης

Μια από τις περιφέρειες που η ΝΔ «πονάει» είναι αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε κλιμάκιο της ΝΔ, ενώ έως τη ΔΕΘ αναμένεται να πυκνώσουν οι επισκέψεις στελεχών της Πειραιώς και της κυβέρνησης στη συμπρωτεύουσας.

Η δυναμική της ΝΔ στους νομούς της Μακεδονίας, αλλά και συνολικά της Βορείου Ελλάδας καταγράφεται μειωμένη συγκριτικά με την καταγραφή του 2023, ενώ παράλληλα ενισχυμένη στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται η Ελληνική Λύση, όπως και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σε κάθε περίπτωση στο Μέγαρο Μαξίμου διαπιστώνουν πως για τη Μακεδονία χρειάζεται ξεχωριστός σχεδιασμός που θα εστιάζει στα έργα που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί κυρίως στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, όπου στα τέλλη Ιουλίου αναμένεται και η παράδοση στην κυκλοφορία των πέντε νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά.

Στο πλαίσιο της μάχης για τη συσπείρωση της ΝΔ σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα: «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030», στο Λιμάνι της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Γραμματεία Παλαιών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης.

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Τις περιοδείες στην επικράτεια για επιθεωρήσεις στις δομές του ΕΣΥ συνεχίζει ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αύριο Τρίτη θα περιοδεύσει στην Πάτρα και θα βρεθεί στα εγκαίνια του νέου Ερευνητικού Κέντρου της ΒΙΑΝΕΞ στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και τη Νέα Ογκολογική Μονάδα Ιδρύματος Λάτση, όπως και το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρα, όπου έχει εγκατασταθεί νέος μαγνητικός τομογράφος, που τίθεται σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Την επόμενη εβδομάδα σειρά παίρνει η Θεσσαλία, μια ακόμη περιφέρεια που το επιτελείο της Πειραιώς θέλει να «μαζέψει», καθώς καταγράφεται έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς κυρίως στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, το προηγούμενο διάστημα, οι πληγές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» που ακόμη δεν έχουν επουλωθεί, αλλά και το ζήτημα των ζωονόσων που έπληξε την κτηνοτροφία, προκαλούν αγανάκτηση στους αγρότες, που παραδοσιακά αποτελούν ένα δυναμικό εκλογικό ακροατήριο για τη Νέα Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό στην περιοδεία της Θεσσαλίας επιστρατεύονται δυνατά ονόματα στελεχών της κυβέρνησης όπως ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που ως πρώην γραμματέας της ΝΔ διατηρεί ερείσματα στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος,

Ισχυρό είναι το ενδεχόμενο στο κλιμάκιο της Θεσσαλίας να συμμετάσχει επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.