«Το ΠΑΣΟΚ ουρά της Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ», λένε πηγές της ΝΔ - iefimerida.gr

«Έωλα» και «ψευδή» χαρακτηρίζουν πηγές της ΝΔ τα επιχειρήματα που παρέθεσε το ΠΑΣΟΚ για να ζητήσει την άμεση κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μια «πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων», καθώς ζήτησε με «ψευδές» έγγραφο την κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, προκειμένου να δημιουργήσει «εντυπώσεις» και «επικοινωνιακά τρικ».

Η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για fake news

Ειδικότερα, η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για fake news, υποστηρίζοντας πώς κατά την απάντησή του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, επανέλαβε πως είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με επισυνδέσεις.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ανάδειξης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αίσθημα ευθύνη δεν πρόκειται να επιτρέψει κατευθυνόμενες και κατασκευασμένες «αποκαλύψεις» για μικροκομματικά οφέλη», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.