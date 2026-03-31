Κόντρα Μάντζου-Μηταράκη στη Βουλή: «Ο πρωθυπουργός θα την περάσει την Εβδομάδα των Παθών», «Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί τεχνητή ένταση» - iefimerida.gr

Ένταση στη Βουλή πυροδότησε ο προσδιορισμός της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Με δριμύτητα επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Βουλής για τον ορισμό της συζήτησης για το κράτος δικαίου στις 17 Απριλίου και όχι στις 4 Απριλίου που λήγει και η σχετική προθεσμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Για προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης κάνει λόγο η ΝΔ.

Μάντζος: «Ανήθικη» και «αντικοινοβουλευτική» η επιλογή της κυβέρνησης

«Το ελάχιστο που όφειλε η κυβέρνηση ήταν να ανταποκριθεί στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη. Όχι γενικά, όποτε θέλει ο πρωθυπουργός, αλλά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος που χαρακτήρισε «ανήθικη» και «αντικοινοβουλευτική» την επιλογή της κυβέρνησης να παραβιάσει αυτήν την υποχρέωση. Αφού κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι φυγομαχεί, επέμεινε ότι «κρύβεται», αλλά «θα την περάσει την Εβδομάδα των Παθών».

Μηταράκης για προ ημερησίας για κράτος δικαίου: Επιδιώκουμε να γίνει αυτή η συζήτηση

Στον αντίποδα η ΝΔ δια του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Νότη Μηταράκη έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Είναι απολύτως καλοδεχούμενη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και επιδιώκουμε να γίνει αυτή η συζήτηση» όπως διαβεβαίωσε και έβαλε στο τραπέζι και την επιλογή της 16ης Απριλίου για τη διεξαγωγή της συζήτησης, αν υπάρχει κώλυμα από το ΠΑΣΟΚ.

Από τη ΝΔ, όπως άλλωστε και πηγές του Κοινοβουλίου, τονίζουν ότι αρχικά στο ΠΑΣΟΚ είχε προταθεί η διεξαγωγή της συζήτησης στις 27 Μαρτίου, αλλά δεν μπορούσαν λόγω της διεξαγωγής του συνεδρίου του κόμματος. Όπως υποστήριξε ο κ. Μηταράκης, είναι «προνόμιο του πρωθυπουργού μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής για να καθορίσουν την ημερομηνία συζήτησης».

«Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν γνωστό από το Φθινόπωρο» αντέταξε ο Δημήτρης Μάντζος επιμένοντας ότι η εκπνοή της προθεσμίας είναι την Παρασκευή 4 Απρίλη. «Δεν είναι θέμα διαθεσιμότητας, δεν είναι ραντεβού εδώ, είναι θέμα Κανονισμού. Ο Κανονισμός της Βουλής ισχύει για όλους και για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί η συνεννόηση να εκτίθεται πέραν του άρθρου 143» όπως είπε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στη «γαλάζια» παράταξη λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός «δεν πρόκειται να διαφύγει από τα αυξανόμενα εις βάρος της κυβέρνησης του ερωτήματα».

Ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είναι ντροπή για την αξιοπιστία όλων μας να προσπαθείτε να κάνετε το “άσπρο μαύρο”». «Δυστυχώς έχουμε μία κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως «ωχριά το Watergate μπροστά στο ΜητσοτάκηςGate».