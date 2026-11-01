ΝΔ για επίθεση στο γραφείο Πλεύρη: «Μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» - iefimerida.gr

Την επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια» και καλώντας όλα τα κόμματα να αποδοκιμάσουν τη βία.



«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας», τονίζει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους».

«Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δένδιας:

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας καταδίκασε από πλευράς του την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως ανέφερε, «η εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη, είναι απολύτως καταδικαστέα. Ουδείς εκφοβίζεται».

Θεοδωρικάκος:

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος από την πλευρά του, χαρακτηρίζει την επίθεση «επικίνδυνη πράξη βίας» και υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

«Η βία δεν είναι πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η τοποθέτηση εκρηκτικών ή εμπρηστικών μηχανισμών σε κτίριο, όπου ενδέχεται να κινδυνεύσουν πολίτες, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μορφή διαμαρτυρίας, αλλά συνιστά έγκλημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τονίζει ότι η κοινωνία απαιτεί την άμεση τιμωρία των υπευθύνων και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στη βία η απάντηση πρέπει να είναι η ενότητα, η σοβαρότητα και η νομιμότητα.