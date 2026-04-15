ΝΔ: Δυσαρέσκεια και γκρίνια στην ΚΟ, όσα άκουσαν το Πάσχα οι βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες - iefimerida.gr

Προβληματισμένοι επέστρεψαν από τις εκλογικές τους περιφέρειες, μετά τις σύντομες διακοπές του Πάσχα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να εκτιμούν ότι ενισχύει το αρνητικό κλίμα που εισπράττουν από τους πολίτες της επαρχίας. Ιδίως στη Θεσσαλία, και την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία η δυσαρέσκεια των πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, καταγράφεται πιο έντονη, και οι βουλευτές των συγκεκριμένων νομών διαπιστώνουν ότι μεγαλώνει το χάσμα της κυβέρνησης με το αγροτικό κοινό.

Ξεκινά η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα αναμένεται να συγκληθεί η ΚΟ της ΝΔ με αντικείμενο την έναρξη του διαλόγου για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Ήδη 50 βουλευτές της ΝΔ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή του πρωθυπουργού και έχουν καταθέσει προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η διαδικασία ξεκινά αρχικά σε εσωτερικό επίπεδο με τον διάλογο στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ η ολοκληρωμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να παρουσιαστεί μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του κόμματος που είναι προγραμματισμένο για τις 15 -17 Μαΐου, με στόχο έως τις εθνικές εκλογές να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκκίνηση της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση εκτιμάται πως εξυπηρετεί το κυβερνητικό αφήγημα περί μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέτοντας το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, σε ένα θεσμικό πεδίο, το οποίο εκτιμάται από το περιβάλλον του πρωθυπουργού ως ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, αξιολογείται ως εξαιρετικά πιθανό, στην αυριανή προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο πρωθυπουργός να αναφερθεί στις εισηγήσεις της ΝΔ για την επικείμενη διαδικασία, αξιοποιώντας την κοινοβουλευτική διαδικασία ως μια ευκαιρία θεσμικής «απάντησης» προς την αντιπολίτευση, που αναμένεται να κινηθεί σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους για το θέμα των υποκλοπών. Πηγές από το κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν πως ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, που θα εισηγηθεί η Νέα Δημοκρατία, με μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, ως μία πρόσθετη θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θέτοντας στο επίκεντρο των αλλαγών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, τα θέματα της αξιολόγησης και μονιμότητας στο Δημόσιο, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, προτείνοντας την καθιέρωση μίας και μόνο εξαετούς θητείας, τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, ενώ πιο πρόσφατα ο πρωθυπουργός εισηγήθηκε το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε η συνεδρίαση να έχει πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου, ωστόσο όλος ο σχεδιασμός για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναπροσαρμόστηκε λόγω των ραγδαίων διεθνών εξελίξεων, επομένως πήγε πίσω και η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, όπου θα γινόταν συζήτηση και αξιολόγηση των προτάσεων που κατέθεσαν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές, ενόψει της εκκίνησης της διαδικασίας. Δεδομένο βέβαια θεωρείται ότι, παρότι το βασικό αντικείμενο της επόμενης συνεδρίασης της ΚΟ θα είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, η συζήτηση θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή τη διαβίβαση των νέων δικογραφιών στη Βουλή και την κοινοβουλευτική διαδικασία για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται σε αυτές.

Δυσαρέσκεια και προβληματισμός μεταξύ βουλευτών

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αρκετοί βουλευτές θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την εσωτερική κρίση το Μέγαρο Μαξίμου και προβλέπουν μια ζωηρή συζήτηση, που, όπως λένε, θα βοηθήσει στην εκτόνωση του τεταμένου κλίματος στο εσωτερικό της ΝΔ, ωστόσο δεν αποκλείουν να υπάρξουν τοποθετήσεις σε περισσότερο έντονο ύφος για την κυβερνητική πολιτική συνολικά και το επιτελικό κράτος. Σε αυτή τη φάση, τις λεπτές ισορροπίες στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χειρίζεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης και ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ενώ σε «ανοιχτή γραμμή» με βουλευτές βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε κάθε περίπτωση, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προερχόμενοι κατά βάση από αγροτικούς νομούς είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το κλίμα που εισέπραξαν από τους πολίτες κατά τις ημέρες του Πάσχα στις περιφέρειές τους. Οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια συνθέτουν αρνητικό κλίμα για την εικόνα της κυβέρνησης, ενώ αρκετοί είναι οι «γαλάζιοι» που εκφράζουν αβεβαιότητα και ανησυχία για τους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκτιμώντας ότι οι συνάδελφοί τους, που παραιτήθηκαν από υπουργικά καθήκοντα και θέσεις ευθύνης και εν συνεχεία ζήτησαν την άρση ασυλίας τους, έχουν υποστεί διασυρμό και βαρύ προσωπικό και πολιτικό κόστος, δίχως να αξιολογηθεί η δικογραφία.

Διχασμός με την ανάρτηση Σκέρτσου

Τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα, η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για το πελατειακό κράτος δίχασε τη «γαλάζια» ΚΟ. Αρκετοί ήταν οι βουλευτές που συμφώνησαν με τα γραφόμενα του υπουργού, λέγοντας πως εκφράζει τον στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης για τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος, ενώ από την άλλη πλευρά ορισμένοι υποστήριξαν πως οι πολίτες απευθύνονται στα πολιτικά γραφεία καθώς δεν έχουν επιλυθεί βασικές δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού, αφήνοντας αιχμές για το επιτελικό κράτος.

Οι ίδιοι βουλευτές υπογράμμιζαν σε συνομιλίες τους ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη έλυσε πολλά θέματα στις σχέσεις πολίτη-κράτους, ωστόσο σε ορισμένους τομείς οι παθογένειες παρέμειναν. Όσον αφορά τη λογική των εξυπηρετήσεων κάποιοι εκτιμούν ότι πολλαπλασιαστηκε στο πλαίσιο του ανταγωνισμού στις εκλογικές περιφέρειες, εξαιτίας και της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, ιδιαίτερα στις εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας.

Το Μαξίμου θέλει να χαμηλώσει τα ντεσιμπέλ

Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να χαμηλώσει τα ντεσιμπέλ στο εσωτερικό της ΝΔ. Μιλώντας χθες στο Bluesky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε τα περί κατάργησης του σταυρού προτίμησης και είπε: « Το θεωρώ «τσουβάλιασμα» και να λέμε ότι όσοι είναι στη μάχη του σταυρού κάνουν ρουσφέτια και από την άλλη «τσουβάλιασμα» να λέμε ότι όσοι δεν είναι δεν κάνουν. Τα ρουσφέτια τα αντιμετωπίζεις με την όποια θέση ευθύνης, με τα νομοσχέδια που εισάγεις στη Βουλή και ψηφίζονται, αν ψηφιστούν, από τη Βουλή και με τις πολιτικές που εφαρμόζεις». Ακόμη ο κ. Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν θέλουμε πολιτικούς αποκομμένους από την κοινωνία, τότε θα δημιουργήσουμε μία Βουλή ελίτ».