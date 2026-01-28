Πηγές ΝΔ-Εξεταστική: «Ναι» Ανωμερίτη στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - iefimerida.gr

Ο πρώην υπουργός Γεωργίας επί ΠΑΣΟΚ Γεώργιος Ανωμερίτης, καταθέτοντας σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή εκτίμησε ότι με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων θα πάει καλύτερα.

Με την τοποθέτησή του «άδειασε» την Μιλένα Αποστολάκη η οποία στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν εμπιστεύεται την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο μάρτυρας, αιτιολόγησε την άποψή του λέγοντας ότι η ΑΑΔΕ, λόγω του ότι θα καταβάλει τα ποσά των ενισχύσεων, θα διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις τόσο του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, όσο και του μέλους Φίλιππου Φόρτωμα, εκτίμησε ότι το σύστημα των επιδοτήσεων θα πάει καλύτερα γι’ αυτό το λόγο.



Θυμίζουμε ότι η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είχε δηλώσει ότι δεν εμπιστεύεται την ΑΑΔΕ.