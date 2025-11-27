 Μύλος στην εξεταστική -Λαζαρίδης σε Λιακούλη: Είστε και παραμένετε αυριανιστές -Νέα αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου-Συρεγγέλα - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μύλος στην εξεταστική -Λαζαρίδης σε Λιακούλη: Είστε και παραμένετε αυριανιστές -Νέα αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου-Συρεγγέλα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ

Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι «πράσινες» αναφορές ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές» είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, πυροδότησε νέες κόντρες με τη ΝΔ να επιμένει ότι είναι ψέματα.

«Η αθλιότητα έχει και όριά της. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται πως ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε αρχικώς ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για ψεύδη. Τότε, η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως εφόσον ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, οι δυο οικογένειες έχουν κουμπαριά και γι’ αυτό, όπως υποστήριξε, η γαλάζια πλειοψηφία τον φυγάδευσε άρον- άρον από την εξεταστική επιτροπή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διάλογος Λαζαρίδη-Λιακούλη

«Το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό του έχει “αυριανισμό”», υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ενδεικτικός του κλίματος ο διάλογος που ακολουθεί:

Μ. Λαζαρίδης: Είστε και παραμένετε αυριανιστές
Ευ. Λιακούλη: Είναι βαρύς ο σταυρός που κουβαλάει, ελπίζω να μην είναι και αυτός μια άτυχη στιγμή, να γίνεται υπουργός κύριε, έδειξε μια αφίσα, στην οποία εμφανίζεται ο Μητσοτάκης με τον Ξυλούρη. Το ΠΑΣΟΚ είπε πως οι οικογένειες Μητσοτάκη και Ξυλούρη είναι κουμπάροι, είναι ή δεν είναι; Δεν απαντάτε; Πάντρεψε τον Ξυλούρη…
Μ. Λαζαρίδης: Η βελόνα δεν ξεκολλάει
Ευ. Λιακούλη: Το αρνείστε;

Νέα αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου-Συρεγγέλα

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε εκ νέου τον λόγο προκειμένου να σχολιάσει τις δηλώσεις Λαζαρίδη, ξεκίνησε δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης με την αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Οι διάλογοι είναι δηλωτικοί της έντασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλω κι εγώ ένα λεπτό να μιλήσω.
Μαρία Συρεγγέλλα: Μιλήσατε περισσότερο από όλους!
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι κάνετε; Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;
Μαρία Συρεγγέλλα: Δεν θα έρχεστε εδώ για να μιλάτε όσο θέλετε επειδή στην Ολομέλεια έχει μπει χρονοδιακόπτης.
Μαρία Συρεγγέλα: Μην παίζετε με τα νεύρα και την ψυχική υγεία όλων μας. Μας κάνετε μπούλινγκ και μας απειλείτε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει το λόγο σε όλους! Πείτε τον μάρτυρα να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, σε αυτόν τον Χλύκα που έχει καταδικαστεί γιατί του έδωσε τα θαλάσσια πάρκα; Από τα πρόβατα στα ψάρια….

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο μάλιστα, η Μαρία Συρεγγέλα ακούστηκε να αναφωνεί, εκτός μικροφώνου: «Ωχ Παναγία μου και Χριστέ μου!».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου Μακάριος Λαζαρίδης Ευαγγελία Λιακούλη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ