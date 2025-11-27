Μύλος στην εξεταστική -Λαζαρίδης σε Λιακούλη: Είστε και παραμένετε αυριανιστές -Νέα αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου-Συρεγγέλα - iefimerida.gr

Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι «πράσινες» αναφορές ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές» είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, πυροδότησε νέες κόντρες με τη ΝΔ να επιμένει ότι είναι ψέματα.

«Η αθλιότητα έχει και όριά της. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται πως ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε αρχικώς ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για ψεύδη. Τότε, η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως εφόσον ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, οι δυο οικογένειες έχουν κουμπαριά και γι’ αυτό, όπως υποστήριξε, η γαλάζια πλειοψηφία τον φυγάδευσε άρον- άρον από την εξεταστική επιτροπή.

Ο διάλογος Λαζαρίδη-Λιακούλη

«Το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό του έχει “αυριανισμό”», υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ενδεικτικός του κλίματος ο διάλογος που ακολουθεί:

Μ. Λαζαρίδης: Είστε και παραμένετε αυριανιστές

Ευ. Λιακούλη: Είναι βαρύς ο σταυρός που κουβαλάει, ελπίζω να μην είναι και αυτός μια άτυχη στιγμή, να γίνεται υπουργός κύριε, έδειξε μια αφίσα, στην οποία εμφανίζεται ο Μητσοτάκης με τον Ξυλούρη. Το ΠΑΣΟΚ είπε πως οι οικογένειες Μητσοτάκη και Ξυλούρη είναι κουμπάροι, είναι ή δεν είναι; Δεν απαντάτε; Πάντρεψε τον Ξυλούρη…

Μ. Λαζαρίδης: Η βελόνα δεν ξεκολλάει

Ευ. Λιακούλη: Το αρνείστε;

Νέα αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου-Συρεγγέλα

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε εκ νέου τον λόγο προκειμένου να σχολιάσει τις δηλώσεις Λαζαρίδη, ξεκίνησε δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης με την αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Οι διάλογοι είναι δηλωτικοί της έντασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλω κι εγώ ένα λεπτό να μιλήσω.

Μαρία Συρεγγέλλα: Μιλήσατε περισσότερο από όλους!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι κάνετε; Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;

Μαρία Συρεγγέλλα: Δεν θα έρχεστε εδώ για να μιλάτε όσο θέλετε επειδή στην Ολομέλεια έχει μπει χρονοδιακόπτης.

Μαρία Συρεγγέλα: Μην παίζετε με τα νεύρα και την ψυχική υγεία όλων μας. Μας κάνετε μπούλινγκ και μας απειλείτε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει το λόγο σε όλους! Πείτε τον μάρτυρα να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, σε αυτόν τον Χλύκα που έχει καταδικαστεί γιατί του έδωσε τα θαλάσσια πάρκα; Από τα πρόβατα στα ψάρια….

Σε άλλο σημείο μάλιστα, η Μαρία Συρεγγέλα ακούστηκε να αναφωνεί, εκτός μικροφώνου: «Ωχ Παναγία μου και Χριστέ μου!».