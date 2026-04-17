Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες η 5η και 6η ημέρα για το λεγόμενο αγγειόσπασμο, λέει ο γιατρός του - iefimerida.gr

Συνεχίζει να δίνει μάχη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος από την περασμένη Τετάρτη, μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που υπέστη και τη χειρουργική επέμβαση που στέφθηκε με επιτυχία.

«Περιμένουμε γύρω στην 5η-6η μέρα το λεγόμενο αγγειόσπασμο», λέει ο γιατρός του κ. Μυλωνάκη

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος του κ. Μυλωνάκη, Ευτύχης Αρχοντάκης, τόνισε μιλώντας στο Mega πως το πρώτο δεκαήμερο μετά την επέμβαση είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, με αυξημένη προσοχή να απαιτείται κυρίως την 5η και 6η ημέρα, όταν μεγαλώνει ο κίνδυνος εμφάνισης αγγειόσπασμου.



«Περιμένουμε γύρω στην 5η-6η μέρα το λεγόμενο αγγειόσπασμο. Κατ’ ουσίαν, το αίμα που έχει χυθεί στον εγκέφαλο διαλύεται σε κάποια συστατικά, τα οποία είναι τοξικά για τις αρτηρίες όταν βρίσκονται απ’ έξω. Οι αρτηρίες γίνονται σαν τρίχες και έχουμε μια εικόνα εγκεφαλικού, ισχαιμίας δηλαδή, όχι πλέον την εικόνα της αιμορραγίας που είχαμε. Και είναι πολύ βασικό να έχεις κλείσει το ανεύρυσμα για να μπορέσεις να καταπολεμήσεις τις επιπλοκές», εξήγησε ο γιατρός.