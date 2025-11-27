Μπιμπίλας για Κωνσταντοπούλου: Δεν είμαι ούτε κολλητός ούτε φίλος της -Συνεργάτης της που με εμπιστεύτηκε - iefimerida.gr

Αιφνιδίασε με τις δηλώσεις τους για την Ζωή Κωνσταντοπούλου ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας.

«Δεν είμαι ούτε κολλητός ούτε φίλος της» δήλωσε για τη σχέση του μαζί της. σύμφωνα με τη στήλη NON PAPER. «Είμαι συνεργάτης της. Με εμπιστεύτηκε γιατί ήξερε την αγωνιστικότητα μου στο ΣΕΗ» είπε αγανακτισμένος προς τον Άδωνι Γεωργιάδη διαμαρτυρόμενος που τον πήραν κι αυτόν τα «σκάγια» του υπουργού, ο οποίος ουσιαστικά παρουσίασε ως “διακοσμητικούς” τους βουλευτές της Πλεύσης.

Μπιμπίλας: Είμαστε ενεργότατοι. Δεν μπορεί κανείς να με αποκαλεί άνεργο

«Είμαστε ενεργότατοι. Δεν μπορεί κανείς να με αποκαλεί άνεργο» αντέδρασε επίσης ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο βουλευτής της Πλεύσης δήλωνε στο παρελθόν για την Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχουμε μια αμοιβαία σχέση αγάπης. Είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο άτομο στη ζωή της, είναι χαρμόσυνος άνθρωπος. Κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή και δύστροπη. Είναι αυστηρή όταν και εκεί που πρέπει, στην υπόλοιπη ζωή της είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος».

Πάντως στους παροικούντες την κοινοβουλευτική Ιερουσαλήμ είναι κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τυπικές, εξ ού και η δεδηλωμένη πρόθεσή του να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα για βουλευτής.