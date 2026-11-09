Μπακογιάννης: Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας στον πάγο, η Ακαδημία Πλάτωνος στην εγκατάλειψη - iefimerida.gr

«Η δημοτική αρχή Δούκα απορρίπτει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος, χωρίς να προτείνει εναλλακτική θέση» τονίζει η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμο Αθηναίων, «Αθήνα Ψηλά».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η δημοτική αρχή Δούκα «υπονομεύει έτσι έναν σχεδιασμό δεκαετιών και οδηγεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις».

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«Η χωροθέτηση που αμφισβητεί ο κ. Δούκας ανάγεται στο 2002, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με υπουργό Πολιτισμού τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στην προηγούμενη δημοτική θητεία, βγάλαμε το έργο από τα συρτάρια. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, προχωρήσαμε στις εγκρίσεις των μελετών ανάδειξης το 2021, στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και στη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 2022. Τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάστηκε η βραβευμένη πρόταση, ανάμεσα σε 16 συμμετοχές, για ένα σύγχρονο, πράσινο και βιοκλιματικό μουσείο» τονίζει η δημοτική παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη.

«Η Ακαδημία Πλάτωνος δικαιούται το μουσείο της»

«Αυτή την πρόοδο θέτει σήμερα σε κίνδυνο ο κ. Δούκας. Οφείλει να απαντήσει: Τι προτείνει; Ποιο είναι το σχέδιό του για το μουσείο; Γιατί απορρίπτει την υφιστάμενη χωροθέτηση; Τι θα απογίνει η βραβευμένη πρόταση και πόσα ακόμη χρόνια και πόροι θα χαθούν;

» Δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα περιμένουν τον χώρο όπου θα αφηγηθούν την ιστορία της Αθήνας. Μια ολόκληρη γειτονιά περιμένει την αναβάθμιση που αξίζει» τονίζει η «Αθήνα Ψηλά» και προσθέτει:

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«Η Ακαδημία Πλάτωνος δικαιούται το μουσείο της και ένα φροντισμένο πάρκο. Οι κάτοικοί της δεν χρωστούν στον κ. Δούκα άλλη υπομονή. Εκείνος τους χρωστά απαντήσεις και έργο» τονίζει ο Κ. Μπακογιάννης.