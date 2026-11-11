Μπακογιάννη: Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα -Είπα στην κόρη μου για το κιτ επιβίωσης, με πήρε και με σήκωσε - iefimerida.gr

Την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο στις εκλογές εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, το «rebranding του Τσίπρα» έχει αποτύχει.

«Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα», σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ μιλώντας στο Mega, προσθέτοντας ότι «έχει αποτύχει τόσο πολύ το rebranding του Τσίπρα, που γυρίζει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να είναι πιο πιστευτός».

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«Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τσίπρα να παίξει τον ρόλο τον οποίο του ζήτησαν για να μπορέσει να απευθυνθεί στο Κέντρο. Ήταν αμήχανος όλο αυτό τον καιρό. Δεν ήταν ο παλιός Τσίπρας», πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη,﻿ ενώ κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση Μητσοτάκη για παραίτησή του στο ενδεχόμενο η ΝΔ να πάρει κάτω από 25% στις εκλογές σημείωσε:

«Ο Μητσοτάκης δεν είναι τύπος που είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Ο Μητσοτάκης κάνει μία δουλειά, πιστεύει ότι την κάνει καλά με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη, αλλά πιστεύει ότι τα κάνει καλά» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός μιλά εκ του ασφαλούς, καθώς η ΝΔ δεν πρόκειται να πάρει κάτω από 25% στις εκλογές.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας στο τι θα γίνει την επομένη των εκλογών και για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε:

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«Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γέρος της Δημοκρατίας, είχε πάει κάποια στιγμή στο Καλέντζι, ήταν στα πολύ κάτω του. Δεν ήταν βουλευτής ούτε τίποτα. Την ώρα που έφευγε του φωνάζει ένας παππούς από το καφενείο “ε, Γιώργο, άντε και πρωθυπουργός” και του απαντά “αν μάθεις πως δεν έγινα, δεν θα 'ναι από δικό μου”. Η ουσία της υπόθεσης είναι αν μάθετε ότι δεν έγινε συνεργασία θα είναι από το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει πάρει τις αποφάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούν στο ΠΑΣΟΚ. Και να το σκεφτούν σοβαρά».

«Βαθιά εσωτερικά διχασμένο το ΠΑΣΟΚ»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα που είναι ουσιαστικό. Είναι βαθιά εσωτερικά διχασμένο. Από τη μεριά της Κεντροδεξιάς και της Κεντροαριστεράς. Με νύχια και με δόντια μένουν μαζί», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Τι θα γίνει μετά τις εκλογές, δεν ξέρω».

«Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός βλέποντας την όλη κατάσταση, έχοντας τα παράπονά του, τις αντιρρήσεις του, την κούραση των 8 ετών από τη ΝΔ, θα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά εάν, μέσα σε αυτό το μπάχαλο που ζούμε στην Ευρώπη και στη Μ. Ανατολή, θέλει πρωθυπουργό τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Μητσοτάκη. Αυτή θα είναι η επιλογή. Διότι, κακά τα ψέματα, τα πρόσωπα μετράνε. Το ποιον θα έχεις πρωθυπουργό είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση που θα πάρει ο ελληνικός λαός», σημείωσε καταληκτικά η ίδια.

Το... κιτ επιβίωσης

Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε και για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών που συνέστησε η Κομισιόν στους Ευρωπαίους πολίτες. Μάλιστα, όπως είπε, «όταν κάποτε τόλμησα να πω στην κόρη μου την Αλεξία ότι έχω πράγματα για τα παιδιά, με πήρε και με σήκωσε. Μου είπε "δεν ντρέπεσαι πολιτικός να λες τέτοια πράγματα;"».