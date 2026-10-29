Η Καρυστιανού κατέθεσε μόνη της στεφάνι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου [βίντεο] - iefimerida.gr

Στο πάρκο αθλητικής φιλίας στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται μόνη να καταθέτει στεφάνι στο πάρκο αθλητικής φιλίας στην Θεσσαλονίκη που βρίσκεται ανάμεσα από Τούμπα και Χαριλάου.

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ''ΟΧΙ'' που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία, Ναι στην αληθινή πραγματική δημοκρατία, ναι στη ζωή, ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον» είπε η Μαρία Καρυστιανού.

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Η καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού ανήμερα της εθνικής επετείου για την κατάθεση στεφάνων

Χθες η Μαρία Καρυστιανού με βίντεο που ανέβασε στα social κατήγγειλε πως της αρνήθηκε η Πολιτεία την κατάθεση στεφάνου κατά τις επίσημες εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε, είχε υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, αλλά «αυτό

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας. Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», υποστήριξε η κα Καρυστιανού και κάλεσε τους πολίτες να πουν «Όχι».

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«Γι' αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό ''Όχι'' όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία. Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει. Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας ''όχι'' στη διαφθορά και την ασυδοσία».



Παρακολούθησε κανονικά την στρατιωτική παρέλαση

Στην συνέχεια η Μαρία Καρυστιανού ανέβασε βίντεο με στιγμές από την στρατιωτική παρέλαση που παρακολούθησε στην Θεσσαλονίκη, χειροκροτώντας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

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Ποιοι καταθέτουν στεφάνι στις εθνικές επετείους

Σημειώνεται πως στην διαδικασία για την κατάθεση στεφάνων στις εθνικές επετείους ακολουθείται αυστηρό πρωτόκολλο.

Συγκεκριμένα στις εθνικές επετείους (όπως η 25η Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου), η κατάθεση στεφάνων στα μνημεία και τα Ηρώα γίνεται βάσει αυστηρού πρωτοκόλλου και σειράς προβαδίσματος από πολιτκούς πολιτειακούς παράγοντες, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία.

Συγκεκριμένα η σειρά είναι: