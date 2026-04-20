Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον πρίγκιπα Αλβέρτο στο Μαξίμου -Θα συναντηθεί και με τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ - iefimerida.gr

Συνάντηση με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό θα έχει το πρωί της Τρίτης πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Η συνάντηση των δυο θα γίνει το πρωί στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ

Στη συνέχεια, στις 11:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:30 ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά, στο Προεδρικό Μέγαρο.