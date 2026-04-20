Σύσκεψη Μητσοτάκη στην Περιφέρεια Κρήτη για τα μέτρα κατά της λειψυδρίας - iefimerida.gr

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός οδεύει προς το χώρο διεξαγωγής του 4ου προσυνεδρίου της ΝΔ, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές».