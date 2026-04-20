Μητσοτάκης: Στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα και κρίνεσαι στη συνέπεια λόγων και πράξεων -Κοιτάμε στο μέλλον, με σχέδιο για το 2030 - iefimerida.gr

Για τη λειψυδρία, την τουριστική ανάπτυξη, τον ΒΟΑΚ και τον πολιτισμό στην Κρήτη, αλλά και τη διαφορά οπτικής με την αντιπολίτευση μίλησε στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ηράκλειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον 4ο προσυνεδριακό διάλογο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με τέσσερις πολίτες, την κ. Ελένη Παπαδοπούλου, έφορο αρχαιοτήτων Χανίων, τον κ. Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρο τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, τον κ. Χαράλαμπο Παντερή, πρόεδρο της κοινότητας του Φόδελε, και τον κ. Ευάγγελο Φραγκάκη, δήμαρχο Χάλκης.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τουρισμό και στον στρατηγικό στόχο της επιμήκυνσής του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «εντυπωσιακή πρόοδο» τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

«Για πρώτη φορά βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στα χρήματα που ξοδεύουν οι επισκέπτες, και αυτή πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση του ελληνικού τουρισμού» σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία της αύξησης της κατά κεφαλήν δαπάνης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο στόχος για 12μηνο τουρισμό δεν αποτελεί απλώς σχεδιασμό, αλλά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι μέχρι σήμερα οι επισκέπτες που ταξιδεύουν με κύριο κίνητρο τον πολιτισμό παραμένουν σχετικά λίγοι, επισημαίνοντας ότι αυτή η εικόνα σταδιακά αλλάζει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προοπτικές της Κρήτης, εκτιμώντας ότι «νομοτελειακά θα εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια του 12μηνου τουρισμού», αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τη δυναμική της. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι βάσεις της τουριστικής ανάκαμψης τέθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο η χώρα διαχειρίστηκε το άνοιγμα μετά την πανδημία της COVID-19.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στο διεθνές περιβάλλον, αναφέροντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της γεωπολιτικής γραμμής», την ώρα που ανταγωνιστικοί προορισμοί στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «οι κρίσεις θα είναι πάντα μπροστά μας, αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά».

«Προικίζουμε την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια» είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα έργα που υλοποιούνται για την ενίσχυση του τουρισμού.

Μητσοτάκης: Τα μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη

Κατά τη συζήτηση στο προσυνέδριο της ΝΔ που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής για την Κρήτη και τα καθοριστικά -όπως σημείωσε- οφέλη για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, την οποία χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο έργο», τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο με μεγάλες δυσκολίες, σημειώνοντας πως «όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε το απόλυτο μηδέν», ενώ σήμερα «ο ΒΟΑΚ είναι μία πραγματικότητα και υλοποιείται». Τόνισε δε ότι ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο του άξονα «από το Καστέλλι μέχρι τη Σητεία», εκφράζοντας τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωσή του και επαναλαμβάνοντας την κρίσιμη σημασία και των έργων οδικής ασφάλειας που εκτελούνται.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι ανέφερε ότι θα είναι «το πιο σύγχρονο στη Μεσόγειο» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, σημειώνοντας ότι το κόστος του αυξήθηκε λόγω της επέκτασης και της επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων προσβασιμότητας. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα, καθώς «εκατοντάδες προβλήματα πρέπει να επιλυθούν» μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Μητσοτάκης για λειψυδρία: Τα έργα για την αντιμετώπισή της στο Ηράκλειο

Σχετικά με το πολύ σοβαρό ζήτημα της λειψυδρίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα λειψυδρίας στην Κρήτη. Ο Θεός μάς βοήθησε και είχαμε έναν πολύ καλό Μάρτιο και κερδίσαμε χρόνο, αυτό όμως μας υποχρεώνει να κινηθούμε με πιο γρήγορους ρυθμούς για μια σειρά από έργα που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υδροδότησης του Ηρακλείου, και την ενίσχυση του φράγματος του Αποσελέμη, την ενίσχυση μέσα από σειρά μικρότερων έργων του αρδευτικού νερού που είναι κρίσιμο για την αναπτυξιακή δυναμική του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, την ολοκλήρωση ημιτελών φραγμάτων...».

Μητσοτάκης για σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης: Αφήσαμε στην άκρη κομματικούς ανταγωνισμούς

Αναφερόμενος στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Περιφέρεια Κρήτης για το κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης.

«Καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση, πολιτικοί όχι όλοι από τον δικό μας χώρο, αφήσαμε στην άκρη δήθεν ανταγωνισμούς και αχρείαστη τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου, αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα που έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980».

«Αυτό συνιστά και μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα τελικά θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες αν είναι καλό ή όχι».

«Από την άλλη έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία επιμένει να μηδενίζει και να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει, αλλά να μην μπορεί να πει με ακρίβεια τι θέλει. Στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα και κρίνεσαι στη συνέπεια λόγων και πράξεων» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.