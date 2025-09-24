Μητσοτάκης στην ομογένεια της Νέας Υόρκης: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά, αντιστρέφεται το brain drain - iefimerida.gr

Χαιρετισμό σε γεύμα της ομογένειας της Νέας Υόρκης απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην άμυνα και την ασφάλεια κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και η αύξηση δαπανών είναι ένα «αναγκαίο μέτρο» στην περίοδο που ζούμε.

«Υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και των συνόρων» τόνισε, για να προσθέσει:

«Η αύξηση στις δαπάνες για την άμυνα είναι ένα αναγκαίο τίμημα για την ασφάλεια. Έχουμε προχωρήσει στην αγορά τριών φρεγατών και θα ακολουθήσει και μια τέταρτη, μια επένδυση απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας μας. Το γεωπολιτικό πεδίο αλλάζει λόγω των πολέμων» εξήγησε.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή του χαιρετισμού του εξέφρασε τη χαρά του που μίλησε σε ομογενείς, κάνοντας λόγο για «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση».

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά» ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη».

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη και προσελκύει συνεχώς άμεσες επενδύσεις. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. άμεσων επενδύσεων στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ο τουρισμός ανθεί.

«Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36 εκατομμύρια ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά, έχουμε πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή».

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία των μη κερδοσκοπικών- ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ένας «εκπαιδευτικός πόλος» που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές.

Αναφέρθηκε επίσης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τόνισε πως βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας. «Το τελευταίο έτος έχουμε δει μία εμβάθυνση της συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, στην άμυνα, στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση», ανέφερε.

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο οποίος δήλωσε «εντυπωσιασμένος με το βαθμό συνεργασίας» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Chevron και στην Exxon Mobil που έχουν καταθέσει προσφορές για έρευνες νοτίως της Κρήτης.

«Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος που πριν από λίγες ημέρες η Chevron, μετά την Exxon Mobil, υπέβαλε επίσημη προσφορά για την εξερεύνηση υπεράκτιων κοιτασμάτων νότια της Κρήτης. Πρόκειται για μια κίνηση που αφενός επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αφετέρου επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διεθνείς επενδυτές στις δυνατότητες της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας στην άμυνα», είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε αναβαθμίσει τις δυνατότητές μας. Αγοράζουμε F-35, παραλαμβάνουμε γαλλικές φρεγάτες, αναβαθμίζουμε τα F-16», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός για τα ζητήματα άμυνας.

Ολοκληρώνοντας μίλησε για την πολύ ισχυρή ελληνοαμερικανική κοινότητα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη στηρίζει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, μια σημαντική αύξηση, μεταξύ άλλων και για τους Έλληνες διπλωμάτες.

Ο πρωθυπουργός ήταν καλεσμένος στο γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, όπως οι AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος παρασημοφορήθηκαν επιφανείς ομογενείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, έφτασαν στο δείπνο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Μάικ Μανάτος και η πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα.

Στη συνέχεια παρακάθισαν στο γεύμα προς τιμήν τους, συνομιλώντας επί ώρα με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας.

Στο βήμα τον πρωθυπουργό προλόγισε ο Μάικ Μανάτος, εκτελεστικός διευθυντής της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (THI).

