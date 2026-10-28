Μητσοτάκης: Aύριο στη Νέα Υόρκη σε συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - iefimerida.gr

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να προεδρεύσει αύριο σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης), με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».
Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:30 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies (IISS), Bastian Giegerich.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.
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