Μητσοτάκης στη Βουλή, αναμένεται σύγκρουση με Ανδρουλάκη -Αιχμές για τοξικότητα, προτάσεις και συνταγματική αναθεώρηση - iefimerida.gr

Στην αντεπίθεση απέναντι στις επίμονες κατηγορίες της αντιπολίτευσης για το κράτος δικαίου σχεδιάζει να περάσει ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων που θα διεξαχθεί στη Βουλή.



Αιχμή θα είναι οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος τις οποίες θα καταθέσει και θα αφορούν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το κόψιμο του γόρδιου δεσμού του πελατειακού κράτους και τη λειτουργία της δικαιοσύνης.





Τι θα πει για Μυλωνάκη και τοξικότητα

Παρότι στο κυβερνητικό επιτελείο υποδέχτηκαν θετικά, ως ένδειξη σεβασμού και πολιτικού πολιτισμού, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αναβολή της συζήτησης λόγω της ξαφνικής περιπέτειας υγείας του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να διεξαχθεί κανονικά. Άλλωστε, ο στενός συνεργάτης του είχε πρόσφατα γίνει στόχος επιθέσεων και συκοφαντιών και κατέφυγε στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, γεγονός που αναμένεται να καυτηριάσει στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός και να τονίσει που μπορεί να οδηγήσει η τοξικότητα και η τυφλή αντιπαράθεση στη δημόσια ζωή.





Αναμένουν σφοδρή αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, πτυχίο Λαζαρίδη

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν μία σφοδρή αντιπαράθεση με αιχμή τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη, υποθέσεις στις οποίες έχει «ποντάρει» πολιτικά η αντιπολίτευση βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την κυβέρνηση όσο και προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν αμυντικά τη σημερινή συζήτηση, αλλά, ως μία ευκαιρία να θέσουν την ατζέντα και όχι να απολογηθούν.

Θεσμικές τομές και φυγή προς τα μπρος

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού μεταφέρουν πως η ομιλία του θα δώσει το μήνυμα της «φυγής προς τα μπρος» μέσω της παρουσίασης θεσμικών τομών που «θα ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Θα επιχειρήσει, δηλαδή, να υπερκεράσει τη βαριά ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό μιλώντας για ουσιαστικές παρεμβάσεις που αποτελούν λύσεις στα προβλήματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δώσει απαντήσεις στα θέματα που θέτει η αντιπολίτευση και στον ανάλογο τόνο εφόσον προκληθεί.

Προτάσεις αντί τοξικότητας

Ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει, επίσης, να αναφερθεί στην τοξικότητα που χαρακτηρίζει την πολιτική αντιπαράθεση τον τελευταίο καιρό, με ευθύνη της αντιπολίτευσης και τους κινδύνους που δημιουργεί για τους θεσμούς. Η δική του απάντηση σε αυτό θα είναι οι προτάσεις που θα καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, ώστε να μην εγκλωβιστεί η κυβέρνηση «σε μία κλειστή και τοξική συζήτηση για τις τελευταίες υποθέσεις», όμως μεταφέρουν οι ίδιες πηγές.





Συνταγματική αναθεώρηση

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης, θα αναφερθεί στο περίγραμμα των προτάσεων που θα καταθέσει η ΝΔ στη συνταγματική αναθεώρηση με βάση και τις θέσεις που έχουν συνεισφέρει οι βουλευτές του κόμματος. Όπως έχει ήδη δηλώσει υπάρχει πρόθεση για την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του αριθμού των βουλευτών και η αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών με ένα μεικτό σύστημα σταυρού και λίστας. «Δεν πρόκειται για μία κίνηση τακτικής», όπως τονίζουν συνεργάτες του, αλλά για μία «πρωτοβουλία ουσίας» για να αντιμετωπιστούν παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν και οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις. Κατά την άποψη του, για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται, πέρα από την κατάργηση της μεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους, βαθιές θεσμικές τομές οι οποίες θα συζητηθούν κατά τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτή τη συζήτηση περιλαμβάνεται και η Δικαιοσύνη και ειδικότερα ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της, όπου η ΝΔ προτείνει αυτή να μην γίνεται αποκλειστικά από το υπουργικό συμβούλιο αλλά να ενισχυθεί η άποψη των δικαστικών λειτουργών, ώστε η επιλογή να βασίζεται περισσότερο σε αξιοκρατικά και λιγότερο σε πολιτικά κριτήρια.